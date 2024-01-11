Газу назвали местом смерти и отчаяния на слушании дела о геноциде

«Израиль продолжает отрицать ответственность за гуманитарный кризис, который он создал, несмотря на то, что Газа голодает», - заявила адвокат.

ЮАР обвинила Израиль в «просчитанной модели поведения, указывающей на намерение геноцида». Адвокат Высокого суда ЮАР Адила Хассим заявил, что Израиль лишил палестинцев в Газе еды, воды, здравоохранения, топлива, санитарии и связи. Израильские военные используют оружие, которое приводит к крупномасштабным смертоносным разрушениям, а также целенаправленно обстреливают мирных жителей.

«Разрушение социальной инфраструктуры, домов, школ, мечетей, церквей, больниц, убийства, серьезные ранения и оставление сиротами большого количества детей», - сказал адвокат о последствия обстрелов Газы.

Министр юстиции ЮАР Рональд Ламола, также выступая в суде, заявил, что никакое вооруженное нападение на территорию государства не может служить оправданием или защитой нарушений конвенции геноцида.

Израиль яростно отреагировал, когда было подано заявление, назвав дело «безосновательным» и «кровавым наветом». В пятницу, 12 января, у израильской стороны будет три часа в суде, чтобы выступить против него.

В Международном суде ООН в Гааге 11 января начались слушания дела о геноциде Израиля по обращению ЮАР, попросившей принять срочные «временные меры». Как сообщала газета The Guardian , на улицы Кейптауна в этот день прошли демонстрации в поддержку выдвинутого правительством обвинения Израиля в «геноциде».