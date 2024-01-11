11 января 2024, 15:29

Газу назвали местом смерти и отчаяния на слушании дела о геноциде

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Ирландский адвокат Блинне Ни Гралай во время выступления в Международном суде ООН в Гааге назвала Газу местом смерти и отчаяния. Необходимо срочно принять меры, чтобы защитить палестинцев, уверена она. Трансляцию заседания вело издание The Guardian.

«Израиль продолжает отрицать ответственность за гуманитарный кризис, который он создал, несмотря на то, что Газа голодает», - заявила адвокат.

ЮАР обвинила Израиль в «просчитанной модели поведения, указывающей на намерение геноцида». Адвокат Высокого суда ЮАР Адила Хассим заявил, что Израиль лишил палестинцев в Газе еды, воды, здравоохранения, топлива, санитарии и связи. Израильские военные используют оружие, которое приводит к крупномасштабным смертоносным разрушениям, а также целенаправленно обстреливают мирных жителей.

«Разрушение социальной инфраструктуры, домов, школ, мечетей, церквей, больниц, убийства, серьезные ранения и оставление сиротами большого количества детей», - сказал адвокат о последствия обстрелов Газы.

Министр юстиции ЮАР Рональд Ламола, также выступая в суде, заявил, что никакое вооруженное нападение на территорию государства не может служить оправданием или защитой нарушений конвенции геноцида.

Израиль яростно отреагировал, когда было подано заявление, назвав дело «безосновательным» и «кровавым наветом». В пятницу, 12 января, у израильской стороны будет три часа в суде, чтобы выступить против него.

В Международном суде ООН в Гааге 11 января начались слушания дела о геноциде Израиля по обращению ЮАР, попросившей принять срочные «временные меры». Как сообщала газета The Guardian , на улицы Кейптауна в этот день прошли демонстрации в поддержку выдвинутого правительством обвинения Израиля в «геноциде».

Израиль Африка Суд Дети Адвокаты ООН Конфликт Израиля и Палестины
11 января 2024, 14:54
Рак последней стадии диагностировали экс-тренеру сборной Англии Эрикссону
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Легендарный экс-тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон сообщил, что ему осталось жить максимум год из-за последней стадии рака. Его слова привело издание Sveriges Radio.

Последним местом работы специалиста был шведский «Карлстад». Эрикссон занимал в клубе должность спортивного директора. Он покинул пост в феврале 2023 года из-за проблем со здоровьем.

«Все понимают, что у меня очень серьезная болезнь. Многие догадываются, что это рак, и это действительно так. Я должен бороться, пока могу», - поделился экс-тренер.

На протяжении своей карьеры 75-летний Эрикссон работал в итальянских «Лацио», «Роме» и «Сампдории», английских «Лестере» и «Манчестер Сити», португальской «Бенфике» и шведском «Гетеборге». Он также возглавлял сборные Англии, Филиппин и Кот-д’Ивуара.

Ранее стало известно о смерти двукратного обладателя «Золотого мяча», чемпиона мира в составе сборной Германии Франца Беккенбауэра. Он ушел из жизни в возрасте 78 лет. Информацию о смерти легендарного защитника подтвердила его семья.

Англия Спортсмены Болезни Футбол Рак
11 января 2024, 14:40
Вооруженные люди проникли на борт судна у берегов Омана
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Посторонние люди с оружием проникли на судно у оманского порта Сохар. Об этом в соцсети Х сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах (ВМС) Соединенного Королевства.

Представитель службы безопасности во время телефонного разговора с капитаном услышал голоса неизвестных. Установить дальнейший контакт с кораблем теперь не удается.

UKMTO уточнило, что несанкционированное проникновение на борт совершили около пяти вооруженных людей в масках и черной военной форме.

«UKMTO получило сообщение, что несанкционированные лица поднялись на борт судна примерно в 03:30 (06:30 по московскому времени)», - отметили в компании.

В декабре неизвестный беспилотный летательный аппарат атаковал торговое судно у берегов Индии, сообщало UKMTO. БПЛА зафиксировали в 200 милях к юго-западу от индийского города Веравала. После атаки на судне произошел взрыв и начался пожар, никто не пострадал. Власти начали расследование по факту случившегося.

Великобритания Корабли Оружие
11 января 2024, 14:03
США уличили в проведении семинаров по разжиганию вражды в России
Unsplash
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Спецслужбы США планируют провести семинары под дипломатическим прикрытием, чтобы попытаться раскачать ситуацию в России перед президентскими выборами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) и главу ведомства Сергея Нарышкина.

Первый семинар проведут в Риге 16–18 февраля. Наставниками будут представители американских спецслужб, которые работают в посольствах США в Москве и Риге под видом дипломатов. В СВР отметили, что перед выборами президента России американские власти хватаются за любую возможность раскачать ситуацию в стране. Они хотят «обработать» российских выпускников американских образовательных и культурных программ, чтобы те заменили уехавшую на Запад несистемную оппозицию.

США Латвия Выборы президента — 2024
11 января 2024, 13:33
Начались слушания дела о геноциде Израиля в Гааге
РИА «Новости»
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В Международном суде ООН в Гааге начались слушания дела о геноциде Израиля, сообщило РИА «Новости». Суд рассмотрит обращение Южной Африки, попросившей принять срочные «временные меры».

По данным агентства, представитель делегации ЮАР Висумузи Мадонсела обвинил Израиль в проведении политики «апартеида» во отношении палестинцев. Он напомнил, что еврейское государство еще с 1948 года «систематически перемещает и разделяет» народ Палестины.

Ранее стало известно, что Израиль отказался от сотрудничества с Международным уголовным судом при расследовании военных преступлений в секторе Газа. Официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор аргументировал эту позицию тем, что его страна «защищает права своих граждан и борется с терроризмом».

Слушания будут проходить 11 и 12 января. Присутствует многочисленная делегация Израиля, которой предстоит выступить 12 января. В первый день состоится выступление южноафриканской делегации, насчитывающей свыше 20 человек. Судебная коллегия включает 15 судей.

Израиль Суд Международные отношения ООН

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