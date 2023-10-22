«Газпром» зимой расширит поставки газа в Венгрию

Читайте нас в:

Поставки голубого топлива будут осуществляться на регулярной основе. В 2023 году в дополнение к постоянным объемам «Газпром» уже экспортировал в европейскую страну 1,3 миллиарда кубометров газа.

Миллер также сообщил о расширении поставок газа в Китай по итогам года. Россия довольно успешно замещает «выпавший» из-за украинского конфликта западноевропейский рынок голубого топлива.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в сентябре заявил, что страна рассчитывает на обеспечение Украиной транзита нефтепродуктов из России. Он добавил, что украинская сторона неоднократно увеличивала транзитные пошлины, что привело к росту цен импорта нефти из России.