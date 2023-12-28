«Газпром» заявил об искусственном разрушении спроса на газ в Европе

«Умышленное, представляете, разрушение спроса на один из самых экологически чистых энергетических продуктов. Такого в истории еще не было никогда. Во многих европейских странах это фактически уже привело к деиндустриализации», - подчеркнул он.

При этом в мире рост спроса на голубое топливо продолжится, заявил Миллер со ссылкой на мнение экспертов. В течение 25 лет он увеличится на 43%, и Россия к этому готова. Государство развивает сотрудничество с теми странами, которые заинтересованы в надежном энергоснабжении, подчеркнул глава «Газпрома».

Он также подчеркнул, что Россия добилась значительных успехов в газовом секторе и почти достигла суверенитета. «Газпром» всегда ставил перед собой сложные задачи, заявил Миллер.

В Европе впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. Такое заявление сделал глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании , посвященном подведению предварительных итогов года.