«Газпром» выиграл иск к Uniper о запрете разбирательства в арбитраже за границей

Инфляция в Соединенных Штатах достигла таких масштабов, что даже нищие на улицах Нью-Йорка стали с недовольством брать монеты, а в магазинах продукты заменили на карточки с их изображениями. О последствиях кризиса в США сообщил сайт kp.ru.

Сейчас на один доллар американцы могут купить лишь одноразовый пакет. Поэтому среди населения перестала быть популярной сеть «Все за доллар», где за эти деньги теперь можно приобрести китайские безделушки.

Подорожание привело и к массовым кражам. Сначала продавцы запирали популярные товары в витринах. А потом стали размещать на полках карточки с изображением товара, его цены и характеристики. Покупатели их собирают, чтобы предъявить на кассе. После этого им продают необходимые продукты или вещи.

Высокая инфляция нанесла серьезный ущерб сельскому хозяйству США , что грозит продовольственным кризисом.