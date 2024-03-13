«Газпром» выиграл иск к Uniper о запрете разбирательства в арбитраже за границей
Арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил дочерней компании немецкого энергоконцерна Uniper продолжать разбирательства с «Газпромом» за рубежом. Информация об этом появилась в картотеке суда.
Таким образом суд удовлетворил иск компании «Газпром экспорт» к Uniper Global Commodities SE.
«Информация о принятом судебном акте: иск удовлетворить полностью», - сказано в решении суда.
В конце февраля компания «Газпром экспорт» подала иск к «дочке» немецкого энергоконцерна Uniper.
В 2022 году компания Uniper подала на «Газпром» в Международный арбитражный суд с требованием возместить убытки из-за непоставленных объемов газа.