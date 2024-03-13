13 марта 2024, 20:20

«Газпром» выиграл иск к Uniper о запрете разбирательства в арбитраже за границей

РИА «Новости»
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Арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил дочерней компании немецкого энергоконцерна Uniper продолжать разбирательства с «Газпромом» за рубежом. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Таким образом суд удовлетворил иск компании «Газпром экспорт» к Uniper Global Commodities SE.

«Информация о принятом судебном акте: иск удовлетворить полностью», - сказано в решении суда.

В конце февраля компания «Газпром экспорт» подала иск к «дочке» немецкого энергоконцерна Uniper.

В 2022 году компания Uniper подала на «Газпром» в Международный арбитражный суд с требованием возместить убытки из-за непоставленных объемов газа.

Германия Санкт-Петербург Суд Газпром
13 марта 2024, 20:10
Карточки вместо продуктов. Инфляция «потопила» магазины в США
Freepik
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Инфляция в Соединенных Штатах достигла таких масштабов, что даже нищие на улицах Нью-Йорка стали с недовольством брать монеты, а в магазинах продукты заменили на карточки с их изображениями. О последствиях кризиса в США сообщил сайт kp.ru.

Сейчас на один доллар американцы могут купить лишь одноразовый пакет. Поэтому среди населения перестала быть популярной сеть «Все за доллар», где за эти деньги теперь можно приобрести китайские безделушки.

Подорожание привело и к массовым кражам. Сначала продавцы запирали популярные товары в витринах. А потом стали размещать на полках карточки с изображением товара, его цены и характеристики. Покупатели их собирают, чтобы предъявить на кассе. После этого им продают необходимые продукты или вещи.

Высокая инфляция нанесла серьезный ущерб сельскому хозяйству США , что грозит продовольственным кризисом.

США Магазины Продукты Инфляция
13 марта 2024, 19:04
Захарова предупредила Армению о неспособности Франции гарантировать безопасность страны
РИА «Новости»
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Власти Армении не осознают серьезных рисков от расширения присутствия в регионе Франции. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Касательно контактов двух стран хочу подчеркнуть, что выбор параметров обеспечения национальной безопасности и внешних партнеров является суверенным делом каждой страны. Просто складывается впечатление, что в Ереване не осознают намерений Франции насчет расширения военного присутствия в регионе», - отметила она.

Захарова добавила, что французская сторона не сумеет гарантировать безопасность Армении.

«Будь у Франции такие возможности, то она продемонстрировала бы их там, где есть такие контрактные обязательства. Например, в Африке. В этих же странах миссии Франции провалились с треском», - подчеркнула представитель ведомства.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню пообещал поставить Армении ракеты для систем ПВО , если это потребуется.

Армения Мария Захарова Франция
13 марта 2024, 18:56
Меган Маркл выиграла иск против сводной сестры
Global Look Press
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Герцогиня Меган Маркл одержала победу в суде по делу о клевете, возбужденному ее сводной сестрой Самантой. Об этом сообщило издание People.

Судья отклонила дело, потому что у Саманты Маркл не было достаточный оснований и доказательств, что ее сестра оклеветала ее в интервью с телеведущей Опре Уинфри и в других беседах с журналистами. Кроме того, родственнице герцогини нельзя будет повторно подать иск.

Сводная сестра Маркл утверждала, что королевская особа опорочила ее, когда сказала журналистке, что росла единственным ребенком в семье. По словам родственницы герцогини, они с Меган были весьма близки, когда жили в Лос-Анджелесе.

Дело о клевете возбудили в марте два года назад, однако спустя еще год дело прекратили, так как судья установил, что Меган просто выражала свое мнение. Тем не менее, Саманта снова передала дело в суд в ноябре и потребовала с жены принца Гарри 75 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон задумалась о разводе.

Суд Принц Гарри Меган Маркл Королевская семья Британии
13 марта 2024, 18:10
Достижение соглашения по вооружениям с Россией назвали маловероятным в США
РИА «Новости»
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Достижение в обозримом будущем договоренностей по контролю над вооружениями между США, Россией и Китаем в американской администрации считают маловероятным. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Фрэнк Роуз. Его процитировал сайт kp.ru.

«Несмотря на то, что какие-либо крупные соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, вероятно, недостижимы в ближайшее время», - сказал он.

При этом эксперт считает, что у контроля над вооружениями есть будущее, и оно будет охватывать новые действующие лица и перспективные технологии.

Ранее председатель департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо призывал ядерные страны законодательно закрепить невозможность нанесения удара ЯО первыми. МИД России уважительно отнеслось к предложению Китая.

Ядерное оружие США Россия Китай

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