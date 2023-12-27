27 декабря 2023, 03:12

«Газпром» в 2024 году выделит на газификацию в России рекордную сумму

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«Газпром» в 2024 году направит 270 миллиардов рублей в программы газификации и догазификации российских регионов. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер во время встречи с лидером России Владимиром Путиным, передало РИА «Новости».

«Мы в следующем году планируем увеличить еще больше темпы нашей работы по догазификации и газификации страны. Мы выделили рекордную сумму на эти цели - 270,3 миллиарда рублей. Это на 33,5 миллиарда рублей больше, чем в этом году», - сказал он.

По словам Миллера, уровень газификации по государству с 1 января следующего года составит 89% из 100% технически вероятной сетевой азификации в РФ. Также при программе догазификации «Газпром» в этому году выполнил объем работ на 50% выше, чем в прошлом. На начало следующего года заключат более миллиона соглашений на догазификацию.

Ранее стало известно, что «Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок голубого топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В компании отметили, что заявка китайской стороны на поставку ресурсов из РФ превысила суточные контрактные обязательства. Компания отправила все, что запрашивал Китай. Холдинг существенно увеличил объем поставок газа в КНР с середины сентября.

Газ Россия Газпром
27 декабря 2023, 04:10
Канье Уэст на иврите извинился за антисемитские высказывания
Global Look Press
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Рэпер Канье Уэст попросил прощения у евреев за антисемитские высказывания. Он написал пост на иврите на странице в Instagram*.

«Я искренне приношу свои извинения еврейскому обществу за любой непреднамеренный всплеск, вызванный моими словами или действиями», - написал артист.

Уэст отметил, что не хотел делать больно или проявлять неуважение. Теперь он сильно сожалеет о содеянном и извлечет урок из полученного опыта. Также рэпер пообещал искупить вину.

Ранее владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, что Канье Уэста заблокируют на этой площадке. Причиной таких мер стали скандальные высказывания знаменитости. Он публично признался, что симпатизирует лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру.

* Instagram - соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.

Соцсети Канье Уэст
27 декабря 2023, 02:32
Западный политик признался, где планировали организовать новый Майдан
Unsplash
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Запад планировал организовать в Сербии новый Майдан. Об этом в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Прямо сейчас в Сербии происходит попытка оранжевой революции со стороны НАТО и его доверенного лица ЕС! На прошлой неделе сербский президент победил на выборах - атлантисты не выдержали и приняли меры», - сообщил политик.

Филиппо напомнил, что в сербской столице организовали демонстрации в университетах и у мэрии. Политик заявил, что это «попахивает Евромайданом». НАТО уже давно угрожает Сербии, подчеркнул Филиппо.

Исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич назвал прошедшие в городе беспорядки «майданизацией». Демонстранты нанесли ущерб зданию скупщины - они кидали камни и били по дверям и окнам старого строения.

Сербия Запад НАТО Майдан
26 декабря 2023, 23:54
Йеменские хуситы атаковали контейнеровоз United противокорабельными ракетами
Unsplash
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Хуситы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали контейнеровоз United противокорабельными ракетами. Об этом сообщил официальный представитель организации Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию против коммерческого судна United», - сказал он.

Сариа добавил, что хуситы нанесли удар по контейнеровозу после того, как экипаж судна трижды не отреагировал на требование сменить курс. Представитель движения также отметил, что «Ансар Аллах» продолжит наносить удары по связанным с Израилем судам, несмотря на создание международной коалиции под эгидой Соединенных Штатов для обеспечения свободы передвижения в Красном море.

После эскалации конфликта между Палестиной и Израилем хуситы атаковали несколько коммерческих и военных судов. Представители «Ансар Аллах» также захватили грузовое судно Galaxy Leader , на борту которого находились 20 членов экипажа.

Израиль Ракеты Конфликт Израиля и Палестины
26 декабря 2023, 19:19
Турецкий парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО
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Комиссия по международным делам турецкого парламента одобрила заявку Швеции о вступлении в НАТО. Соответствующее решение приняли во время заседания 26 декабря, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на свой источник.

Далее планируют вынести протокол на голосование Генеральной Ассамблеи. О его дате пока не сообщается.

Недавно вступившая в НАТО Финляндия объявила об увеличении производства боеприпасов. Министр обороны республики Антти Хаккянен заявил о начале «новой холодной войне». Он пояснил, что страны Запада не сразу осознали всю военную мощь России и рассматривали начавшуюся в 2022 году спецоперацию как краткосрочную проблему.

Финляндия, Швеция, Дания, Латвия, Литва и Эстония также заключили с США оборонные соглашения, предусматривающие размещение в регионе американских войск и проведение там учений.

Турция Швеция НАТО

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