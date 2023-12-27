«Газпром» в 2024 году выделит на газификацию в России рекордную сумму

«Мы в следующем году планируем увеличить еще больше темпы нашей работы по догазификации и газификации страны. Мы выделили рекордную сумму на эти цели - 270,3 миллиарда рублей. Это на 33,5 миллиарда рублей больше, чем в этом году», - сказал он.

По словам Миллера, уровень газификации по государству с 1 января следующего года составит 89% из 100% технически вероятной сетевой азификации в РФ. Также при программе догазификации «Газпром» в этому году выполнил объем работ на 50% выше, чем в прошлом. На начало следующего года заключат более миллиона соглашений на догазификацию.

Ранее стало известно, что «Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок голубого топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В компании отметили, что заявка китайской стороны на поставку ресурсов из РФ превысила суточные контрактные обязательства. Компания отправила все, что запрашивал Китай. Холдинг существенно увеличил объем поставок газа в КНР с середины сентября.