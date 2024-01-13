«Газпром» установил исторический рекорд по транзиту газа в Китай

«Двенадцатого января „Газпром“ установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», - указали в холдинге.

Поставки газа осуществлялись по газопроводу «Сила Сибири» в рамках долгосрочного договора с китайской компанией CNPC. «Газпром» также устанавливал рекорды 2 и 3 января, когда суточная передача голубого топлива вышла на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года.

Компания начала поставлять Китаю газ по «Силе Сибири» в 2019 году. К 2025 году проектная мощность транзита газа может составить порядка 38 миллиардов кубометров.

Ранее глава компании Алексей Миллер рассказал о планах газификации российских регионов. По его словам, «Газпром» выделит на эту программу в 2024 году более 270 миллиардов рублей. Миллер также рассказал, что в прошлом году компания выполнила объем работ на 50% больше, чем в 2022 году.