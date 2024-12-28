«Газпром» прекратит снабжать газом Молдавию

Транзит газа остановят из-за долга «Молдовагаза» перед «Газпромом».

«На основании положений контракта и применимых норм российского законодательства ПАО „Газпром“ с 08:00 по московскому времени 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до нуля кубометров в сутки», - отметили в пресс-службе.

В компании уведомили молдавскую сторону и объяснили, что та не исполнила своих платежных обязательств, а значит нарушила условия заключенного контракта.

Ранее молдавский премьер Дорин Речан.

не признал долг страны на 709 миллионов долларов перед российской компанией. Он также заявил, что жителям Молдавии предстоит «сложная зима» из-за повышения цен на газ и прекращения поставок от «Газпрома».