«Газпром» побил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

Заявка китайской стороны на поставку голубого топлива из России 16 декабря превысила суточные контрактные обязательства.

«„Газпром“ поставил все запрошенные объемы», - подчеркнули в компании.

Там также напомнили, что поставки осуществляются в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между CNPC и «Газпромом». Холдинг существенно увеличил объем поставок газа в КНР с середины сентября согласно подписанному ранее дополнительному соглашению.

Последний раз «Газпром» обновил исторический рекорд по поставкам голубого топлива в Китай 26 ноября. Конкретные цифры в компании не раскрывали.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявил, что Россия решила подписать в следующем году контракт по газу на 15 лет с Узбекистаном, Казахстаном и Киргизией.