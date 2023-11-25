25 ноября 2023, 15:52

«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай

РИА «Новости»
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«Газпром» 23 ноября установил новый рекорд по поставкам газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Заявка китайской стороны 23 ноября на поставку отечественного газа по „Силе Сибири“ вновь обновила рекорд по суточным контрактным обязательствам. „Газпром“ поставил запрошенный объем и установил новый рекорд», - отметили в пресс-службе.

Поставки в Китай идут по долгосрочному договору купли-продажи энергоносителя между российской компанией и холдингом CNPC. В 2023 году «Газпром» уже неоднократно превышал контрактные обязательства за сутки по поставкам.

Первые поставки газа по «Силе Сибири» в Китае стартовали еще в 2019 году. Спустя год объем вырос до 4,1 миллиарда кубометров, а в 2021-м - до 10,4 миллиарда кубометров. К 2025 году проектная мощность транзита газа составит 38 миллиардов кубометров.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия укрепила свой статус одного из ведущих экспортеров голубого топлива.

Газ Торговля Россия Газпром Китай
25 ноября 2023, 17:57
Французский студент в Ирландии обезоружил напавшего на людей мужчину
Global Look Press
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Студент из Франции предотвратил нападение вооруженного ножом мужчины на группу людей в Дублине во время массовых беспорядков в четверг, 23 ноября. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Молодой человек рассказал нам, что бросился на нападавшего, взял за руку и отнял нож. После этого остальные помогли удержать его до приезда полицейских», - отметили в материале.

Министр образования Франции Габриэль Атталь и президент Эммануэль Макрон лично связались с юношей, чтобы поздравить его с героическим поступком.

Неизвестный мужчина с ножом напал на детей неподалеку от школы в Дублине, ранения получили пять человек. По данным издания Irish Times , нападавший долгое время проживал в Ирландии, но являлся уроженцем Алжира.

После этого в столице начались массовые беспорядки , люди жгли автомобили и разбивали витрины магазинов.

Власти Ирландии оценили ущерб от народных волнений в десятки миллионов долларов.

Беспорядки Ирландия
25 ноября 2023, 17:33
Очередь из грузовиков скопилась на границе России и Литвы в Калининградской области
Global Look Press
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Около восьми десятков грузовиков скопилось в очереди на российско-литовской границе в Калининградской области. Данные о возникшей пробке опубликовали в официальном Telegram-канале ФТС.

В ведомстве указали, что в субботу, 25 ноября, перед МАПП «Чернышевское» на выезд в Литву образовалась очередь из 80 грузовых транспортных средств.

Оформленные калининградскими таможенниками 25 грузовиков, как уточнили в ФТС, находятся на нейтральной полосе.

Причиной скопления грузовых машин стала неспешность литовских пограничников - за минувшие сутки они приняли всего 58 большегрузов. Причем никаких официальных разъяснений предоставлять не стали, подчеркнули в ведомстве. Таможня Калининградской области рекомендовала принимать во внимание эти данные при планировании маршрута.

Днем ранее власти Калининградской области предупредили Литву об экономических последствиях, которые повлечет закрытие единственного пункта пропуска «Кибартай» на границе с Россией, отметило РИА «Новости».

МАПП «Чернышевское» - единственный пункт пропуска легкового и грузового транспорта через границу России и Литвы. Остальные МАПП, а всего их было четыре, литовские власти закрыли в 2022 году.

Литва Россия
25 ноября 2023, 17:10
Маск описал одним словом катастрофу в США из-за Украины
Global Look Press
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Американский миллиардер Илон Маск ответил на пост бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил, что США до сих пор не смогли решить острую проблему нехватки снарядов из-за помощи Украине. Свою реакцию предприниматель оставил в соцсети Х.

Сакс написал, что Соединенные Штаты впервые заговорили о дефиците собственных боеприпасов лишь год назад. Однако американское правительство до сих пор не решило эту проблему. Причиной такой ситуации стали множественные поставки снарядов армии Украины.

«Деиндустриализация привела к снижению боеспособности Америки», - констатировал бизнесмен.

В свою очередь, Маск согласился с коллегой и отреагировал на его размышления одним точным словом.

«Пугающе», - написал предприниматель в комментариях под постом Сакса.

Ранее миллиардер уже высказывался об украинском конфликте и западной поддержке ВСУ. В одном из постов он назвал главу республики Владимира Зеленского «мясником», который живет в своей реальности.

США Оружие Илон Маск Украина Армия
25 ноября 2023, 16:46
«Оружие против БРИКС». Бизнесмен Дотком указал на незавидную роль Евросоюза в руках США
Global Look Press
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Жители Евросоюза стали осознавать роль, которую им уготовили Соединенные Штаты. Американское правительство превратило ЕС в инструмент против стран БРИКС, заявил немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.

«Может, европейцы теперь понимают, что прокси-конфликт США на Украине - это попытка остановить БРИКС ценой самих европейцев», - предположил бизнесмен.

По его словам, только так можно объяснить растущую в европейских странах популярность «пророссийских нарративов».

Ранее победу России признал предприниматель Евгений Чичваркин*. Он заявил, что все введенные санкции ослабили страны коллективного Запада и нивелировали зависимость самой РФ от них. На его слова отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова , указав, что бизнесмен не упомянул о лицемерии Соединенных Штатов.

До этого издание New Statesman сообщало, что западные лидеры не увидели, как Россия и Китай лишили их доминирующей позиции в мире. По этой же причине США и ЕС потеряли многих союзников на Глобальном Юге.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.

США Россия Евросоюз

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