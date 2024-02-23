«Газпром экспорт» направил в петербургский суд иск к «дочке» немецкой Uniper

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Дату слушаний пока не назначили. Исковые требования российской энергетической компании к энергоконцерну Uniper и его дочерней структуре в материалах арбитражного суда не уточняются.

В картотеке указали, что «Газпром экспорт» подала иск в суд 21 февраля. Других деталей нет.

В 2022 году Uniper инициировала арбитражное разбирательство против «Газпрома». Тогда импортер газа обратился в международный арбитражный суд, чтобы российская компания возместила убытки из-за непоставленных объемов газа.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон объявил, что страна потеряла ориентировочно более миллиарда долларов из-за отказа закупать газ у «Газпрома». Он добавил, что сильно пострадала экономика государства, жители лишаются рабочих мест.