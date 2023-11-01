«Газпром» допустил транзит газа через Казахстан, Киргизию и Узбекистан в третьи страны

Речь идет о Киргизии, Казахстане и Узбекистане. Возможность поставок голубого топлива через эти государства существует, отметил глава «Газпрома».

«Мы говорили в том числе и о транзитных возможностях, которые могут предоставлять эти государства», - подчеркнул Миллер.

«Газпром» также планирует подписать досрочные соглашения с указанными странами о поставках газа в течение 15 лет. Голубое топливо потребуется как для газификации самих государств, так и для транзита в третьи страны.

Ранее Миллер сообщил, что Россия начнет поставки газа в Китай по дальневосточному маршруту не позже 2027 года. Он напомнил, что стороны подписали новое соглашение по строительству газопровода, которое вступило в силу.