Газопровод Balticconnector повредил китайский якорь

Трамп призвал забыть о проблемах экологии из-за угрозы «ядерного потепления»

Внешняя политика действующего президента США Джо Байдена прямым путем ведет мир к третьей мировой войне и ядерному конфликту, после которого наступит не глобальное, а «ядерное потепление». Об этом в интервью телеканалу Univision заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

Он напомнил, что стал первым президентом США за последние 70 лет, кто не был источником ни одного военного конфликта. По словам политика, сегодня мир погрузился в хаос, которого при нем не было. Крупные боестолкновения происходят в Европе и на Ближнем Востоке.

«Мы закончим с мировой войной. У США самый некомпетентный лидер, который не может спуститься по лестнице и связать двух слов. При этом он должен вести переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным, [председателем КНР] Си Цзиньпином и всеми людьми, которым мы не нравимся», - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что сегодня самой большой угрозой для мира является ядерное оружие, и Байден не имеет никакого представления, как использовать его в качестве аргумента для переговоров.

По словам Трампа, сегодня многие беспокоятся о том, что миру угрожает потепление из-за деятельности человечества. Но на самом деле повышение температуры, скорее, произойдет из-за взрывов, и сотрет всех людей с лица земли.

Тезис о некомпетентности Байдена и третьей мировой войне как последствиях его поведения Трамп использует в ходе каждой встречи с избирателями. Он уже говорил, что действующий президент США не способен вести переговоры по ядерному оружию, так как не в силах связать двух предложений. При этом заговаривающий о риске глобального конфликта Трамп каждый раз убеждает сторонников, что рассчитывает на ошибочность своих прогнозов.