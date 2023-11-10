10 ноября 2023, 20:38

Газопровод Balticconnector повредил китайский якорь

РИА «Новости»
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Якорь, найденный на месте ЧП с газопроводом Balticconnector, мог принадлежать китайскому судну Newnew Polar Bear. Сделанные по итогам проверки выводы опубликовали на сайте центральной криминальной полиция Финляндии.

«Технические экспертизы усилили подозрения, что поднятый из моря якорь принадлежит судну Newnew Polar Bear», - указали в заявлении.

Представитель полиции Ристо Лохи добавил, что на якоре обнаружили краску того же типа, что была и на поврежденном газопроводе Balticconnector. По его словам, сотрудничество с поддерживающими их национальными властями было «тесным и успешным». Сейчас на месте инцидента продолжаются технических осмотры.

Специалисты зафиксировали снижение давления в морской части Balticconnector 8 октября. Вскоре они обнаружили и устранили утечку, но восстановление газопровода займет несколько месяцев.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил решительным ответом, если диверсию на объекте удастся подтвердить.

Финляндия Газ Китай
10 ноября 2023, 20:29
Новый стратегический бомбардировщик-невидимку испытали в США
U.S. Department of Defense
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Американский стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider совершил первый полет. Об этом сообщило агентство Reuters.

Бомбардировщик B-21 Raider представили в США в декабре прошлого года. Его позиционировали как первый в мире реактивный боевой самолет-невидимку шестого поколения. Бомбардировщик оснастили технологией «стелс». Он может нести и обычные боеприпасы, и ядерные.

Изначально планировалось провести пробный полет еще весной , но из-за сорванного графика испытание перенесли на несколько месяцев.

В сентябре стало известно, что корпорация Northrop Grumman ведет подготовку к летному тесту B-21 Raider. Производство бомбардировщика-невидимки должны поставить на поток. В контракте на B-21 Raider прописали условие о модернизации опытных образцов в строевые самолеты.

Ядерное оружие США Самолеты Оружие Армия
10 ноября 2023, 20:05
Трамп призвал забыть о проблемах экологии из-за угрозы «ядерного потепления»
Викимедиа
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Внешняя политика действующего президента США Джо Байдена прямым путем ведет мир к третьей мировой войне и ядерному конфликту, после которого наступит не глобальное, а «ядерное потепление». Об этом в интервью телеканалу Univision заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

Он напомнил, что стал первым президентом США за последние 70 лет, кто не был источником ни одного военного конфликта. По словам политика, сегодня мир погрузился в хаос, которого при нем не было. Крупные боестолкновения происходят в Европе и на Ближнем Востоке.

«Мы закончим с мировой войной. У США самый некомпетентный лидер, который не может спуститься по лестнице и связать двух слов. При этом он должен вести переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным, [председателем КНР] Си Цзиньпином и всеми людьми, которым мы не нравимся», - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что сегодня самой большой угрозой для мира является ядерное оружие, и Байден не имеет никакого представления, как использовать его в качестве аргумента для переговоров.

По словам Трампа, сегодня многие беспокоятся о том, что миру угрожает потепление из-за деятельности человечества. Но на самом деле повышение температуры, скорее, произойдет из-за взрывов, и сотрет всех людей с лица земли.

Тезис о некомпетентности Байдена и третьей мировой войне как последствиях его поведения Трамп использует в ходе каждой встречи с избирателями. Он уже говорил, что действующий президент США не способен вести переговоры по ядерному оружию, так как не в силах связать двух предложений. При этом заговаривающий о риске глобального конфликта Трамп каждый раз убеждает сторонников, что рассчитывает на ошибочность своих прогнозов.

Ядерное оружие США Дональд Трамп Джо Байден
10 ноября 2023, 20:02
Израиль и Палестина проведут частичный обмен заложниками
РИА «Новости»
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Израиль и представители палестинского движение ХАМАС пришли к договоренностям об обмене пленными. Находящихся у ЦАХАЛ женщин и детей отдадут после освобождения 100 заложниц, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

«Достигнута договоренность об обмене задержанных Израилем палестинских женщин и детей на 100 израильских заложниц, находящихся у ХАМАС», - указали в публикации.

Издание уточнило, что в ходе боевых столкновений на юге Израиля палестинское движение взяло в плен до 250 человек. Среди них есть военные и мирные жители. В заложники попали и граждане третьих стран.

На прошлой неделе ХАМАС сообщал, что более 60 пленных погибли после удара Армии обороны Израиля по Газе. Тела большинства жертв до сих пор не достали из-под обломков.

Кроме того, ущерб, нанесенный ЦАХАЛ объектам инфраструктуры и жилым зданиям сектора Газа, составил около трех миллиардов долларов.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
10 ноября 2023, 19:54
Матчество запретили использовать в Киргизии
Unsplash
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Конституционный суд Киргизии принял решение о запрете использования в республике матчества (матронима) после волны негативной реакции со стороны общества на введенное летом разрешение. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Решение о внесении изменений окончательное и обжалованию не подлежит, вступит в силу со дня опубликования», - указали в инстанции.

В документе пояснили, что соответствующий запрет является обязательным для исполнения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами на территории Киргизии.

Минувшим летом КС разрешил гражданам страны после наступления совершеннолетия самостоятельно выбирать себе отчество или матчество.

В августе 2023 года президент республики Садыр Жапаров подписал закон, запрещающий в Киргизии распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Под запрет подпали сцены секса между мужчиной и женщиной и порнография.

Киргизия

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