Газопровод Balticconnector повредил китайский якорь
Якорь, найденный на месте ЧП с газопроводом Balticconnector, мог принадлежать китайскому судну Newnew Polar Bear. Сделанные по итогам проверки выводы опубликовали на сайте центральной криминальной полиция Финляндии.
«Технические экспертизы усилили подозрения, что поднятый из моря якорь принадлежит судну Newnew Polar Bear», - указали в заявлении.
Представитель полиции Ристо Лохи добавил, что на якоре обнаружили краску того же типа, что была и на поврежденном газопроводе Balticconnector. По его словам, сотрудничество с поддерживающими их национальными властями было «тесным и успешным». Сейчас на месте инцидента продолжаются технических осмотры.
Специалисты зафиксировали снижение давления в морской части Balticconnector 8 октября. Вскоре они обнаружили и устранили утечку, но восстановление газопровода займет несколько месяцев.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил решительным ответом, если диверсию на объекте удастся подтвердить.