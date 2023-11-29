Газета Politico назвала Зеленского «Главным мечтателем года»

В Брюсселе Politico провела мероприятие, приуроченное к оглашению самых влиятельных личностей за уходящий год. Рейтинг представлен в трех категориях - «разрушители», «деятели» и «мечтатели». В последней из них Зеленский занял первое место.

Также Politico назвала главу Украины самым влиятельным человеком в Европе этого года. Составители рейтинга отметили, что президент страны смог «перенести конфликт на Запад», убедив союзные государства в том, что это и их битва. Этот факт дает политику «право заставлять Европу делать то, что он хочет».

При этом украинский лидер продолжает просить у западных государств деньги на оружие. Ранее Зеленский подписал проект бюджета страны на 2024 год, где доходы составили 48,4 миллиарда долларов, а расходы - 92,2 миллиарда. В итоге дефицит бюджета составил 43 миллиарда долларов.