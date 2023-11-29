29 ноября 2023, 02:02

Газета Politico назвала самого влиятельного человека в Европе

Pxhere
Читайте нас в: Google Новости

Газета Politico назвала самым влиятельным человеком Европы лидера оппозиции в Польше Дональда Туска. Информацию об этом опубликовали на сайте издания.

«Теперь, после восьми лет правления Качиньского, страна находится на пороге новой эры Туска, и ветер перемен дует снова», - отметили авторы статьи.

По мнению составителей рейтинга, Туск стал надеждой для центристов по всей Европе. Они смотрят за тем, как популистские силы переходят с «маргинальных» позиций в правительство.

Также в Брюсселе издание провело мероприятие, посвященное оглашению самых влиятельных людей за этот год. Оценку представили в трех категориях - «разрушители», «мечтатели» и «деятели». Имя украинского лидера Владимира Зеленского тоже оказалось в этом списке. Политик стал главным мечтателем года.

Еще туда внесли и главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину. Она победила в номинации «разрушители». Журналисты отметили, что денежная политика Центрального банка РФ не позволила антироссийским санкциям негативно отразиться на стране.

Польша
29 ноября 2023, 01:45
Набиуллина победила в номинации «Разрушитель» газеты Politico
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Газета Politico назвала председателя российского Центрального банка Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» года. Информацию об этом опубликовали на сайте издания.

Газета провела мероприятие в Брюсселе, на котором огласила имена самых влиятельных персон за 2023 год по категориям «Деятели», «Мечтатели» и «Разрушители».

Набиуллину посчитали главным «разрушителем» из-за денежно-кредитной политики Центробанка, благодаря которой страна не ощутила последствий от антироссийских санкций.

Второе место в категории «Разрушители» занял каталонский журналист Карлес Пучдемон, третье - венгерский премьер-министр Виктор Орбан, четвертое - министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Не забыла газета и президента Украины Владимира Зеленского. Политик занял первое место в категории «Мечтатель».

Россия Центробанк
29 ноября 2023, 01:15
Газета Politico назвала Зеленского «Главным мечтателем года»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Издание Politico назвало украинского лидера Владимира Зеленского  главным «мечтателем» 2023 года. Информацию об этом опубликовали на сайте газеты.

В Брюсселе Politico провела мероприятие, приуроченное к оглашению самых влиятельных личностей за уходящий год. Рейтинг представлен в трех категориях - «разрушители», «деятели» и «мечтатели». В последней из них Зеленский занял первое место.

Также Politico назвала главу Украины самым влиятельным человеком в Европе этого года. Составители рейтинга отметили, что президент страны смог «перенести конфликт на Запад», убедив союзные государства в том, что это и их битва. Этот факт дает политику «право заставлять Европу делать то, что он хочет».

При этом украинский лидер продолжает просить у западных государств деньги на оружие. Ранее Зеленский подписал проект бюджета страны на 2024 год, где доходы составили 48,4 миллиарда долларов, а расходы - 92,2 миллиарда. В итоге дефицит бюджета составил 43 миллиарда долларов.

Владимир Зеленский Украина
29 ноября 2023, 00:18
Польша решила помочь Финляндии охранять границу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Польша намерена отправить группу военных советников в Финляндию, чтобы помочь охранять границу. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности страны Яцек Сивера в соцсети Х.

«Одним из итогов визита <…> президента Финляндии Саули Ниинисте по приглашению президента Польши Анджея Дуды является официальный запрос о поддержке союзников перед лицом гибридной атаки на финскую границу», - сказал он.

По словам Сивера, польская сторона положительно рассмотрит просьбу Финляндии. Военные советники будут передавать знания по обеспечению безопасности границы.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна закроет все пункты пропуска на границе с Россией. Пересекать КПП разрешат только грузовым автомобилям. По словам спикера ГД РФ Вячеслава Володина, такое решение обернется для финского государства большими проблемами. Закрытие пунктов пропуска будет стоить Финляндии примерно три миллиарда евро, а стране и так скоро придется расплачиваться за вступление в Североатлантический альянс.

Финляндия Польша
29 ноября 2023, 00:15
Литва отказалась закрывать КПП на границе с Россией вслед за Финляндией
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Власти Литвы не видят необходимости вслед за Финляндией закрывать все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Об этом говорится в пресс-релизе министра внутренних дел Агне Билотайте.

Глава ведомства отметила, что у литовских властей есть четкие индикаторы угроз, в соответствии с которыми предпринимаются меры реагирования.

«Пока мы не видим необходимости для регионального решения. У границ Литвы пока спокойно», - подчеркнула Билотайте.

При этом она добавила, что Литва поддерживает Финляндию, которая решила закрыть все пункты пропуска на границе с Россией.

Финские власти закроют КПП для лиц, ищущих убежище, до 13 декабря, сообщил премьер-министр Петтери Орпо. Пересечь границу смогут только грузовики.

Жители городов Финляндии 25 ноября вышли на митинги против закрытия границы с Россией. Акции состоялись в том числе в Хельсинки и Тампере. Люди пришли на протесты под лозунгами: «Я хочу увидеть свою бабушку», «Откройте границы», «Давайте не будем забывать о Конституции», сообщили «Известия».

Финляндия Литва Россия

Новости по теме