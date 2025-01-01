Газ в Приднестровье остался лишь для приготовления пищи

В компании отметили, что отключения коснулись котельных частных домов в городах, селах и поселках, а также многоквартирных домов с подключением к одному газопроводу с частными домовладениями.

«В многоквартирных домах газ для приготовления пищи будет доступен только до снижения давления в сети до критического уровня», - отметили в пресс-службе.

В компании добавили, что абонентам необходимо закрыть газовые краны на своих приборах и не пытаться восстанавливать подачу газа.

С 1 января «Газпром» прекратил транзит газа через территорию Украины в Европу. В компании отметили, что она лишилась юридической и технической возможности для прокачки углеводородов.