25 июня 2024, 16:52

Gasum прекратит закупку российского СПГ с 26 июля

РИА «Новости»
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Финская энергетическая компания Gasum прекратит закупки сжиженного природного газа из России с 26 июля. Об этом сообщили на сайте фирмы.

Введенные Евросоюзом санкции не позволяют Gasum расторгнуть контракт с «Газпром экспортом», но ограничения являются форс-мажорным обстоятельством. Санкции препятствуют закупке или импорту российского СПГ на не подключенные к сети терминалы.

«Gasum соблюдает все санкции, введенные ЕС, и с 26 июля не будет закупать или импортировать российский СПГ», - подчеркнули в компании.

Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. Рестрикции коснулись транзита СПГ из РФ через европейские порты.

Финляндия Газ Санкции Россия Евросоюз
25 июня 2024, 17:58
Топ-менеджера «Алросы» вывели из-под британских санкций
РИА «Новости»
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Великобритания сняла санкционные ограничения с Алексея Филипповского, попавшего под них в феврале 2024 года в качестве замгендиректора российской компании — производителя алмазов «Алроса». Об этом говорится в документе на сайте британского правительства.

Великобритания сняла санкционные ограничения с Алексея Филипповского, попавшего под них в феврале 2024 года в качестве замгендиректора российской компании - производителя алмазов «Алроса». Об этом говорится в документе на сайте британского правительства.

«Следующая позиция была удалена из списка и больше не подлежит заморозке активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Алексей Николаевич Филипповский», - отметили в правительстве Великобритании.

Причины не указаны, однако, по данным источника РИА «Новости» , Филипповский прекратил работу в этой компании.

Накануне, 24 июня, Евросоюз в очередной раз расширил санкции против России и уже анонсировал следующий пакет ограничений. Как пояснил 360.ru политолог Сергей Станкевич , ЕС вводит санкции постепенно и осторожно, поскольку опасается спровоцировать «глобальную торговую войну».

Великобритания Санкции Россия
25 июня 2024, 16:23
Сестра Обамы и ее дочь пострадали во время протестов в Кении
Global Look Press
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Сестра экс-президента США Барака Обамы Аума и ее дочь пострадали из-за слезоточивого газа во время протестов в Найроби. Об этом сообщил телеканал CNN.

«У нас с собой только флаги и баннеры, и больше ничего. У этих молодых людей нет больше ничего… Как они могут применять против них слезоточивый газ?» - возмутилась Обама.

Журналисты задали Ауме вопрос о том, почему она вышла на протесты, хотя ранее никогда не участвовала в политической жизни. Женщина ответила, что хочет будущего в Кении для дочери и внуков.

Протесты в стране начались на фоне планов властей по повышению налогов на некоторые услуги и товары. Демонстранты 25 июня ворвались в здание парламента , там начался пожар.

Газ Протесты
25 июня 2024, 15:59
Протестующие в Кении ворвались в здание парламента, там начался пожар
Global Look Press
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В Кении протестующие прорвались в парламент в столице страны Найроби. В части здания начался пожар, сообщил телеканал Citizen TV.

С утра в деловой центр города начали прибывать люди, которые требовали отставки президента. Полиция использовала слезоточивый газ и открыла стрельбу резиновыми пулями.

Новая волна протестов началась в Кении из-за планов правительства по повышению налогов на ряд некоторых товаров и услуг, сообщил RT.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее назвал Кению основным союзником вне НАТО. Такой привилегированный статус есть еще у 20 стран.

Пожары Протесты
25 июня 2024, 15:37
Стали известны новые главы ЕК, Евросовета и евродипломатии
Global Look Press
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Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на должности главы ЕК, Евросовета и евродипломатии. Об этом сообщило DPA.

На пост главы Евросовета выдвинули бывшего премьера Португалии Антониу Кошту, а на должность главы евродипломатии - премьера Эстонии Каю Каллас. По решению лидеров ЕС, возглавлять Еврокомиссию снова будет Урсула фон дер Ляйен.

В июне глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран объединения провели дискуссию о том, кого именно поставить на должность председателя ЕК. По информации RT , некоторые государства не захотели назначать фон дер Ляйен на этот пост.

Ранее 360.ru опубликовал ее подробную биографию. До начала политической карьеры фон дер Ляйен работала преподавателем кафедры эпидемиологии, социальной медицины и исследований системы здравоохранения.

Еврокомиссия Евросоюз Эстония Урсула фон дер Ляйен

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