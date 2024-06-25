Gasum прекратит закупку российского СПГ с 26 июля
Финская энергетическая компания Gasum прекратит закупки сжиженного природного газа из России с 26 июля. Об этом сообщили на сайте фирмы.
Введенные Евросоюзом санкции не позволяют Gasum расторгнуть контракт с «Газпром экспортом», но ограничения являются форс-мажорным обстоятельством. Санкции препятствуют закупке или импорту российского СПГ на не подключенные к сети терминалы.
«Gasum соблюдает все санкции, введенные ЕС, и с 26 июля не будет закупать или импортировать российский СПГ», - подчеркнули в компании.
Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. Рестрикции коснулись транзита СПГ из РФ через европейские порты.