Гарибашвили решил уйти с поста премьера Грузии

Объем торговли и оказания услуг между Россией и Белоруссией по итогам 2023 года вышел на максимальные показатели за все время сотрудничества двух стран. Как сообщило БелТА, с таким заявлением на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Санкт-Петербурге выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Объем торговли и оказания услуг между Россией и Белоруссией по итогам 2023 года вышел на максимальные показатели за все время сотрудничества двух стран. Как сообщило БелТА , с таким заявлением на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Санкт-Петербурге выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что выйти на рекордный показатель позволила реализация программ в рамках Союзного государства.

«Владимир Владимирович [Путин] за 10 месяцев называл цифру - больше 40 миллиардов долларов, но если взять в целом год - 54 миллиарда примерно будет. Это действительно исторический максимум», - заявил Лукашенко.

Глава республики отметил, что это предварительные данные, так как эффективность реализации программ пока еще не оценили.

В ходе выступления Лукашенко подчеркнул, что для достижения более высоких показателей взаимного товарооборота необходимо устранить ограничения на поставки товаров, транзита грузовых перевозок и ликвидировать барьеры в сфере государственных закупок в обеих странах.

Он добавил, что эти проблемы обсуждаются уже давно, но к решению стороны так и не пришли.