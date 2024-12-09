09 декабря 2024, 18:51

Гарантии новых властей Сирии по российским базам назвали ненадежными

РИА «Новости»
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Гарантии новых властей Сирии, которые они дали России относительно военных баз, ненадежны. Об этом изданию «Ридус» заявил политолог Кирилл Семенов.

«По поводу гарантий сложно говорить, насколько они будут действительны, но можно исходить из того, что [Абу Мухаммад аль-] Джулани действительно все контролирует», - считает политолог.

Однако он отметил, что в Сирии остается много группировок, которые аль-Джулани не подчиняются и которые он пока не сумел подавить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что обсуждать дальнейшую судьбу баз пока рано. Этот вопрос станет предметом обсуждения с новыми властями страны, добавил он.

Российские военные находятся в Сирии на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе по договору, заключенному в 2017 году сроком на 49 лет.

Сирия Россия Захват власти в Сирии
09 декабря 2024, 20:05
Школы и детские сады закроют в Абхазии из-за дефицита электричества
Pxhere
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В Абхазии с 10 декабря из-за энергокризиса на неделю отменят занятия в школах и детских садах. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра республики Валерий Бганба на совещании в кабинете министров.

«Мы сегодня приняли решение пока на неделю с завтрашнего дня освободить школы, детские садики», - процитировал его Sputnik Абхазия.

По словам Бганбы, больницы будут работать в обычном режиме. Он заверил, что были предприняты все необходимые меры для обеспечения больниц достаточным количеством топлива на случай чрезвычайных ситуаций.

Ранее подачу электричества в Абхазии ограничили до четырех часов 40 минут. Такое решение объяснили «сложной ситуацией в энергоснабжении республики».

Исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба сообщил, что государственные служащие временно останутся без заработной платы , так как все средства будут направлены на оплату электричества, поступающего из России.

Школы Электричество Абхазия Детские сады
09 декабря 2024, 19:15
В Брашове рухнула самая большая елка Румынии
Pxhere
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В Румынии упала самая высокая рождественская елка, установленная на площади в Брашове. Об этом сообщило местное издание Bugetul.

Из-за сильного ветра ель сначала наклонилась, а затем упала. Люди, находившиеся на площади, разбежались. Высота дерева составила 29 метров, а его масса - 17 тонн. Ель установили в Брашове в середине ноября.

Ранее во время рождественского фестиваля во Франции на людей упала огромная металлическая фигура птицы. Конструкция парила над толпой на специальных тросах, но они не выдержали. Пострадали 13 человек. Участников праздника эвакуировали с места происшествия.

Новый год Румыния
09 декабря 2024, 17:13
Падение режима Асада застало США врасплох
Pxhere
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Потеря власти бывшим президентом Сирии Башаром Асадом стала неожиданностью для многих чиновников в США, даже тех, кто выступал за его отставку. Об этом сообщило издание The Washington Post.

«Американские чиновники далеки от уверенности в том, что повстанцы будут управлять гуманно или эффективно», - добавили авторы статьи.

Накануне Асад после переговоров с представителями оппозиции покинул пост президента и улетел вместе с семьей в Россию, где Владимир Путин предоставил им политическое убежище.

При этом старший научный сотрудник Центра АСТ Юрий Лямин выразил уверенность, что бывшего президента Сирии ждет почетная старость , и, кто бы ни выписывал ордера на арест Асада, Россия его никому не выдаст.

США Сирия Захват власти в Сирии Башар Асад
09 декабря 2024, 15:33
В России предсказали судьбу Асада после госпереворота в Сирии
РИА «Новости»
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Российская сторона не выдаст бывшего президента Сирии Башара Асада, его ждет почетная старость в стране. Об этом сообщил старший научный сотрудник Центра АСТ Юрий Лямин в беседе со «Взгляд.ру».

«Россия не ратифицировала протокол подчинения Международному уголовному суду, поэтому кто бы ни выписывал ордера на арест Асада - Москва его не выдаст», - заявил эксперт.

Политолог подчеркнул, что ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты не смогут привлечь Асада к ответственности. Экс-лидер Украины Виктор Янукович и бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден уже много лет живут в России, никакие иностранные юстиции до них «не дотянулись», напомнил Лямин.

Решение о предоставлении политического убежища экс-президенту Сирии и его семье принял лично российский лидер Владимир Путин.

Сирия Россия Захват власти в Сирии Башар Асад

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