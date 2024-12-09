Гарантии новых властей Сирии по российским базам назвали ненадежными

«По поводу гарантий сложно говорить, насколько они будут действительны, но можно исходить из того, что [Абу Мухаммад аль-] Джулани действительно все контролирует», - считает политолог.

Однако он отметил, что в Сирии остается много группировок, которые аль-Джулани не подчиняются и которые он пока не сумел подавить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что обсуждать дальнейшую судьбу баз пока рано. Этот вопрос станет предметом обсуждения с новыми властями страны, добавил он.

Российские военные находятся в Сирии на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе по договору, заключенному в 2017 году сроком на 49 лет.