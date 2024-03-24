Гамбия осудила теракт в Подмосковье

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«Республика Гамбия решительно осуждает гнусное и трусливое террористическое нападение, <…> выражает солидарность с правительством и народом России в это трудное время и направляет соболезнования семьям погибших», - говорится в заявлении.

Гамбия пожелала раненым скорейшего выздоровления и стойкости.

Ранее теракт осудили МИД Анголы , президент Эстонии Алар Карис , лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган , лидер КНДР Ким Чен Ын , госсекретарь США Энтони Блинкен , министр иностранных дел Египта Самех Шукри и многие другие.

По последним данным МЧС России, в результате атаки боевиков в Crocus City Hall вечером 22 марта погибли 133 человека и пострадали еще 152. Спасательную операцию на месте трагедии уже завершили , поисковая продолжается.

Воскресенье, 24 марта, объявлено днем общенационального траура.