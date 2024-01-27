Галкина не пустили на концерт в Индонезию

Галкину* одобрили рабочую визу, документы для проведения выступления, все было в порядке. Однако на паспортном контроле артиста развернули.

«Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали», - заявил он.

Как писали СМИ, Галкина* задержали в аэропорту Бали из-за паспорта в «черном списке». Юморист уверенно заявил, что транспортные и пограничные службы недоумевали, чем он заслужил «такую честь». Тем не менее в ситуации разбираться никто не стал. Галкин* пожаловался, что Индонезии проще выполнить просьбу России, чем решить вопрос.

Галкин* уже не в первый раз сталкивается с отменой своих концертов. Ранее его выступление не состоялось в Паттайе и Пхукете из-за жестких высказываний юмориста на тему политики.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

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