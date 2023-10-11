Гагин объяснил выгоду Зеленского в затягивании конфликта

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Он высказался о недавнем заявлении Зеленского о намерении баллотироваться на второй срок, если выборы пройдут во время конфликта.

«Я тут с ним абсолютно спорить не стану, потому что, естественно, и для него, и для его кабинета, всей его банды выгодно оставаться на месте», - уточнил советник Дениса Пушилина.

По его словам, по окончании спецоперации политическую элиту Украины будут судить за военные преступления перед Россией, народом Донбасса и Украины. Поэтому Зеленский может быть президентом только во время военных действий, так как имеет «некую неприкосновенность».

«И точно так же его будут судить, наверное, за преступления перед Соединенными Штатами, <…> за коррупционные действия. Я так думаю, там же подключатся власти Израиля», - Заключил Гагин.

Зеленский заявлял, что его участие в предвыборной президентской кампании зависит от ситуации на передовой. Он отметил, что устал от занимаемого поста, однако не может уйти, пока идут боевые действия.