01 марта 2024, 18:23

Гагаузия вслед за Приднестровьем попросила поддержки России

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Входящее в состав Молдавии автономное территориальное объединение Гагаузия намерено сохранить благоприятные отношения с Россией и рассчитывает на дальнейшую поддержку. Об это заявила глава региона Евгения Гуцул на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Видео с переговоров опубликовала пресс-служба верхней палаты российского парламента.

В ходе встречи политики обсудили вопросы взаимной торговли российских регионов и Гагаузии, а также дальнейшее укрепление и расширение сотрудничества.

«Если руководители Гагаузии настроены на такое взаимодействие, еще раз хочу сказать, что мы как палата регионов будем оказывать всемерное содействие и укреплять и расширять наши связи. Никто ни нам, ни вам не может запретить», - заявила Матвиенко.

Евгения Гуцул отметила, что автономия многие годы сохраняла дружбу и хорошие отношения с Россией.

«Мы хотим и дальше продолжать. Мы хотим, чтобы у нас была поддержка России», - подчеркнула глава глава Гагаузии.

В ходе общения спикер Совета Федерации отметила, что власти Молдавии заняли «русофобский и антироссийский» курс, который идет в полное противоречие с национальными интересами республики. При этом Матвиенко выразила надежду, что здравый смысл возобладает и забота о собственных жителях заставит власти Молдавии одуматься.

В минувшую среду, 28 февраля, депутаты всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) провели первый за 18 лет общий съезд. Причиной стало введение Молдавией таможенных пошлин.

Президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии душат экономику региона и провоцируют гуманитарный кризис.

Депутаты по итогам съездам приняли декларацию с просьбой о защите от э кономической блокады со стороны Молдавии.

Свой документ они адресовали России, ООН, ОБСЕ, Европарламенту, Межпарламентской ассамблее СНГ и Международному комитету Красного креста.

Совет Федерации РФ Молдавия Международные отношения Россия Валентина Матвиенко
01 марта 2024, 18:02
Болгария прекратила импорт российской нефти
РИА «Новости»
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Власти Болгарии окончательно прекратили закупки нефти у России. Решение вступило в силу 1 марта 2024 года. Об этом сообщило издание Novinite.

Изначально Болгария планировала пользоваться ресурсами из России до конца текущего года. Однако парламент страны сократил срок, чтобы «избежать финансирования» РФ на фоне геополитической напряженности.

Лидеры стран Евросоюза в 2022 году достигли соглашения о введении частичного эмбарго на российскую нефть. При этом болгарским властям разрешили получать сырье из РФ по морю до конца 2024 года.

Страны G7 решили ужесточить контроль за соблюдением потолка цен на российскую нефть. В объединении надеются, что смогут таким образом повлиять на доходы России от экспорта энергетических ресурсов.

Экспорт Болгария Нефть Россия Евросоюз Цена на нефть
01 марта 2024, 16:50
Немецкие ракеты для Крымского моста. Россия показала, что знает о происках Запада
Global Look Press
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что высокопоставленные офицеры бундесвера всего неделю назад обсуждали атаку Крымский мост. По мнению политологов, в этом нет ничего удивительного: западные страны выступают кукловодами украинского конфликта. Важно дать понять, что их планы известны, Россия начеку и готова дать сдачи.

Российская сторона наверняка намеренно обнародовала стенограмму немецких переговоров, чтобы показать: мы готовы отражать любые атаки неприятеля.

Самое главное - дать понять тем, кто может нажать красную кнопку: мы знаем об их намерениях и нажмем кнопку в ответ. Мало не покажется!

Конечно, это понимают и противники России. Поэтому, даже не стоит возмущаться их проискам: пусть это решают наши дипломаты и министерство обороны - нужен достойный ответ. Разумеется, речь не про удары ракетами по бундестагу - просто важно принять к сведенью позицию немецких «партнеров».

Впрочем, уже давно никто не питал никаких иллюзий, будто зачинщики нападений на Россию - только украинцы.

Далее - прямая речь экспертов.

Запад боится Россию Разумеется, подобные атаки давно и не раз обсуждалась - тут нет ничего удивительного. Вспомните главу ГУР Кирилла Буданова , который рассказывал, как они будут бомбить Крымский мост. Он же делал такие заявления не потому, что ему, извините, вожжа под хвост попала, а с одобрения и при поддержке западных кураторов.

Идет борьба между Россией и западным миром Маргарита Симоньян не будет что-то безосновательно заявлять: если она говорит, что офицеры бундесвера действительно обсуждали нападение на Крымский мост, у нее есть доказательства. Я верю: то, что рассказала главный редактор RT, - правда.

Германия Крымский мост Россия Оружие Олаф Шольц
01 марта 2024, 14:40
Кремль не пытался «обратить в свою веру» журналиста Карлсона
РИА «Новости»
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Никто в России не пытался обратить в свою веру американского журналиста Такера Карлсона, который взял интервью у президента Владимира Путина. Об этом в ходе традиционного брифинга для журналистов заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Карлсон - американец, у него другое мировоззрение. Журналист со многими вещами, которые свойственны России, не согласен.

«Но факт, что он брал интервью у Путина, естественно, не означает, что кто-то пытался его обратить в свою веру», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что ни у кого не было таких планов. Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал слова Карлсона о том, что денацификация - это ребячество.

При этом Песков указал на желание журналиста слушать и доносить до своей аудитории разные позиции, даже если он с ними не согласен. И именно этим он отличается от своих коллег, подытожил пресс-секретарь Владимира Путина.

Глава государства во время интервью Карлсону много говорил об истории российской государственности, а также передал ему документы , связанные вхождением украинских земель в состав Московского царства.

Кремль Дмитрий Песков Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
01 марта 2024, 14:36
Россию обвинили в распространении слухов о присоединении Приднестровья
РИА «Новости»
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Сообщения о присоединении непризнанной Приднестровской Молдавской Республики начались с подачи России. С таким заявлением выступила президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Jurnal TV.

Она пояснила, что таким образом страну пытались запугать в преддверии президентских выборов. По мнению Санду, Россия якобы планировала смену власти в Молдавии и возвращения на пост главы государства подконтрольных коррупционеров.

«Российская пропаганда распространила эту страшилку. Кремль делает это, чтобы запугать молдаван, тем более у нас год выборов», - заявила президент Молдавии.

РИА «Новости» обратило внимание, что информацию о том, что депутаты Приднестровья на прошедшем съезде намерены обратиться к России с просьбой о присоединения, распространяли молдавские СМИ, получающие финансирование из Румынии.

Доктор политических наук и профессор РАНХиГС Наталья Харитонова в комментарии «360» заявила, что за вбросом о присоединении Приднестровья к России стоял местный политик - называющий себя оппозиционером Геннадий Чорба.

По открытым данным, до 2015 года он занимал пост начальника Государственной службы связи, информации и СМИ Приднестровья. В 2020 году его арестовали по уголовному делу за критику власти непризнанной республики.

Приднестровские депутаты по итогам проведенного съезда приняли декларацию с обращением к России , ООН, ОБСЕ, Европарламенту, Межпарламентской ассамблее СНГ и Международному комитету Красного креста с просьбой оказать давление на Молдавию, которая организовала в регионе экономическую блокаду, чем спровоцировала гуманитатный кризис.

Молдавия Международные отношения Россия Приднестровье

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