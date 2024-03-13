13 марта 2024, 13:41

Гагаузия попросила Россию о прямых поставках газа и льготах на экспорт

РИА «Новости»
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Гагаузская автономия на юге Молдавии рассчитывает на расширение сотрудничества с Россией. Она попросила о прямых поставках газа по льготной цене и торговых преференциях, заявила на брифинге в Кишиневе глава региона Евгения Гуцул. Ее процитировало РИА «Новости».

«Я обратилась к руководству России, чтобы жители автономии могли получать газ от „Газпрома“ по льготному тарифу. С их стороны есть полное понимание и поддержка в этом вопросе», - сказала она.

Евгения Гуцул напомнила, что автономия договорилась с турецкими предпринимателями о поставках газа по сниженной цене. По ее словам, руководство Молдавии сорвало эту сделку.

Глава региона заявила об открытости российского рынка для гагаузских компаний. По словам Евгении Гуцул, стороны обсудили предоставление экспортерам льгот на акцизы, пошлины и другие преференции.

Гагаузия продолжит сотрудничать с Россией, несмотря на позицию Молдавии , заявила глава автономии на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Они обсудили вопросы взаимной торговли.

Экспорт Газ Молдавия Газпром Экономика
13 марта 2024, 13:27
Кремль оценил высказывания Пашиняна о возможности выхода Армении из ОДКБ
Global Look Press
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В России слышали заявления армянского премьер-министра Никола Пашиняна о вероятном выходе страны из Организации договора коллективной безопасности, поэтому необходимы контакты для прояснения ситуации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Мы эти заявления слышали, безусловно. Очевидно, сейчас нам предстоит большая работа. С нашими армянскими партнерами необходимы контакты в рамках ОДКБ на двустороннем уровне. Будем разговаривать и прояснять в русле заявлений, который сделал премьер-министр», - отметил Песков.

Пресс-секретарь отказался отвечать о реакции ОДКБ на слова Пашиняна и напомнил, что Россия не может разговаривать от лица всей организации.

«Но в рамках ОДКБ, конечно, предстоит определенная работа», - заключил он.

Ранее Пашинян пригрозил выходом республики из ОДКБ , если блок не выскажется о суверенных границах Армении.

Армения Кремль Дмитрий Песков Россия ОДКБ
13 марта 2024, 12:34
Китай взволновали слова Путина о ядерном оружии
Unsplash
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Ядерные державы обязаны обеспечивать мировую стабильность и принимать меры для снятия напряженности. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил об этом на брифинге, сообщило РИА «Новости».

Журналисты попросили его прокомментировать заявление президента России Владимира Путина в интервью Дмитрию Киселеву о ядерном оружии. Ван Вэньбинь напомнил, что в начале 2022 года пять ядерных держав выпустили заявление о необходимости предотвратить ядерную войну, потому что никто не выйдет из нее победителем.

«В нынешней ситуации все стороны должны предпринять реальные действия для совместного содействия деэскалации», - сказал он.

Владимир Путин заявил, что Россия готова к конфликту. По его словам, ядерная триада страны превзошла американскую - одну из двух сильнейших в мире.

Ядерное оружие Владимир Путин Китай
13 марта 2024, 12:15
Клинтон обвинила голосовавших за Трампа в симпатиях к Путину
РИА «Новости»
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Бывший государственный секретарь США Хилари Клинтон обвинила сторонников экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в симпатии к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

« С каждым днем это становится все яснее: голосование за Трампа - это голосование за команду Путина», - высказалась экс-госсекретарь.

Таким образом Клинтон отреагировала на заявление венгерского премьера Виктора Орбана. Недавно он напомнил, что Трамп обещал не предоставлять финансовую помощь Украине в случае победы на президентских выборах в США. При этом Орбан уточнил, что без американского финансирования Евросоюз не сможет поддерживать конфликт, после чего он закончится.

Трамп и действующий президент США Джо Байден набрали нужное число мандатов для выдвижения от партий демократов и республиканцев на выборы президента. Голосование состоится в ноябре.

США Дональд Трамп Евросоюз Владимир Путин Выборы президента США
13 марта 2024, 12:09
Встреча спустя 4 года. Кто оказался на коне в ходе праймериз в США
Global Look Press
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Действующий глава Белого дома Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп набрали «магическое число» партийных делегатов, сообщил The Washington Post. Это позволило им официально выдвинуться на президентские выборы от Демократической и Республиканской партий. Фактически на этом праймериз закончились. Другие кандидаты от республиканцев и демократов могут появиться только в случае кончины Байдена или Трампа, рассказал «360» американист Малек Дудаков.

Неявкой на выборы может послужить только смерть Я думаю, что крайне маловероятно, что кого-то другого мы увидим на этих выборах в виде кандидатов от демократов и республиканцев. То есть это может случиться только в случае физической смерти Байдена или Трампа, чего тоже на самом деле исключать нельзя, учитывая, что они оба глубоко возрастные кандидаты. Байдену - 81 год. Трампу - 78, будет 79 лет.

Но если такого форс-мажора не будет, они, скорее всего, будут основными кандидатами и кто-то из них победит.

На текущий момент Трамп является фаворитом президентской гонки. Он обходит Байдена в большинстве последних опросов. И я думаю, что если бы выборы прошли в ближайший вторник, то Трамп бы победил. Но другое дело, что до выборов еще восемь месяцев. Потому многое может поменяться, и ситуация для Байдена может слегка выпрямиться. Но прямо сейчас он, скорее всего, является аутсайдером нынешней президентской гонки.

Далее - его прямая речь.

Праймериз де-факто закончились Это было ожидаемым событием. Что и у Байдена, и у Трампа де-факто не осталось вменяемых конкурентов на праймериз. Поэтому дело времени было то, что они достигнут нужного количества делегатов. А именно больше половины делегатов для того, чтобы уже официально победить на своих партийных праймериз.

Нужно понимать, что голосование в Соединенных Штатах будет продолжаться до июня. То есть достаточно долго. Но на текущий момент де-факто праймериз закончились. И Байден, и Трамп будут кандидатами от своих партий на выборах.

Впервые с 1956 года в Америке будет реванш. То есть в 2020 году эти же кандидаты представляли свои партии. И теперь и Байден, и Трамп снова будут представлять партии. Дело для американской политики нетипичное.

Другое дело, что в отличие от 2020 года сейчас ситуация другая. Потому что тогда была пандемия, кризис. И за все эти проблемы отвечал Трамп.

Дональд Трамп Кризис Выборы президента США Джо Байден Выборы

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