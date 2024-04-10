Гагаузия понесла огромные убытки из-за давления Молдавии

«На самом деле колоссальные убытки, но мы с этим боремся. Поэтому мы здесь для того, чтобы, несмотря на действия властей Кишинева, жители Гагаузии не чувствовали этого давления», - добавила Гуцул.

По словам главы региона, в Кишиневе хотели принять закон, предусматривающий выплату Гагаузией НДС экономическим агентам. Это могло сократить бюджет автономии на 200 миллионов леев, а это почти четверть от всего бюджета, пояснила Гуцул. Если б законопроект поддержали, то Гагаузия могла остаться без средств на многие социальные проекты, подытожила она.

Накануне Гуцул прибыла в российскую столицу с рабочим визитом. Глава автономии ищет поддержку российских властей на фоне беспрецедентного давления Молдавии.