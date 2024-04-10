Гагаузия обратится к России в случае агрессии со стороны Молдавии

«Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию», - подчеркнула Гуцул.

Она уточнила, что Гагаузия планирует остаться в составе Молдавии. Но регион примет меры, если власти страны решать объединиться с Румынией. Гагаузия хочет жить в независимой Молдавии, резюмировала она.

Накануне Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом. Она рассказала журналистам, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в марте сообщила ему о давлении властей Молдавии на автономию. Глава государства заверил, что РФ будет поддерживать Гагаузию в экономическом и социальном планах.