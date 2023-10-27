ГА ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе

В создании проекта резолюции приняли участие более 40 стран, в том числе Россия. В ней осуждается насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Документ призывает к немедленному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, и освобождению заложников.

Кроме того, резолюция требует от сторон соблюдения гуманитарного права, защиты мирных жителей и гражданской инфраструктуры, а также призывает обеспечить доставку гуманитарных грузов в сектор Газа.

Документ призывает отменить требование Израиля к жителям Газы и членам международных организаций эвакуироваться на юг анклава.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани назвала действия Израиля в секторе Газа военным преступлением.

За резолюцию проголосовали 120 стран, включая Россию. Еще 14 выступили против - в том числе США, Австрия и Израиль, 45 воздержались.