08 ноября 2023, 11:51

G7 решила выстраивать конструктивные отношения с Китаем

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Страны «Большой семерки» готовы выстраивать конструктивные отношения с Китаем, учитывая национальные интересы и принципы открытого диалога. Об этом сообщили в заявлении G7, которое опубликовало агентство ANSA.

Группа семи сделала совместное заявление по итогам встречи в Токио. Участниками переговоров стали главы МИД Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии, а также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

«Мы готовы строить конструктивные и стабильные отношения с Китаем, признавая их важность и открыто выражая наши озабоченности Пекину», - отметили страны «Большой семерки».

Государства G7 указали, что, действуя в своих национальных интересах, они признают необходимость сотрудничества с КНР в решении глобальных проблем и в областях, которые представляют общий интерес. Группа семи также попросила Китай взаимодействовать с ней по этим вопросам.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отношения России и Китая показывают образец стратегического взаимодействия. Глава оборонного ведомства отметил, что государства, в отличие от агрессивных стран Запада, не создают военных блоков.

G7 Международные отношения Китай
08 ноября 2023, 12:17
Страны «Большой семерки» призвали Иран не помогать ХАМАС и «Хезболле»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Страны — члены «Большой семерки» приняли совместное заявление, в котором призвали власти Ирана не поддерживать палестинское движение ХАМАС, а также группировку «Хезболла». Об этом сообщило агентство ANSA.

Страны - члены «Большой семерки» приняли совместное заявление, в котором призвали власти Ирана не поддерживать палестинское движение ХАМАС, а также группировку «Хезболла». Об этом сообщило агентство ANSA.

«Призываем Иран не оказывать поддержку ХАМАС и „Хезболле“», - отметили в заявлении.

В G7 подчеркнули, что осуждают любые попытки подорвать верховенство права, которое защищает все народы миры, а также глобальную безопасность и человеческое достоинство.

«Мы осуждаем атаки ХАМАС по Израилю 7 октября. Мы подчеркиваем право Израиля защищать себя в соответствии с положениями международного права. Мы призываем к освобождению всех заложников без предварительных условий», - добавили в сообществе.

Руководство ХАМАС позволило покинуть территорию сектора Газа 100 гражданам США , а также ряда других стран. Всего в список вошли 373 человека, россиян среди них не оказалось.

G7
08 ноября 2023, 12:06
Лавров обвинил США в разорении европейских стран
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
США продолжают заниматься разорением европейских стран, но при этом закупают у России критические материалы и уран, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров. Оценку действиям Соединенных Штатов министр дал в ходе посольского круглого стола по тематике украинского урегулирования, сообщил ТАСС.

«Вашингтон, по сути дела, разоряет своих европейских вассалов и дает заработать своему военно-промышленному комплексу», - подчеркнул глава МИД.

По его словам, США навязали ЕС дорогой американский сжиженный природный газ, помимо этого, вынуждают европейские компании переводить свои предприятия за океан, а также отказываться от экономических связей с Россией.

«Вашингтон продолжает при этом покупать у России уран и другие критические материалы», - указал Лавров.

Ранее глава американского управления по ядерной энергетике при Министерстве энергетики США Кэтрин Хафф соглашалась с тем, что США продолжают быть зависимыми от российского ядерного топлива. Это, по ее оценке, является критической угрозой для национальной безопасности страны.

США Европа Россия
08 ноября 2023, 11:58
ХАМАС разрешило 100 гражданам США покинуть сектор Газа
Читайте нас в: Google Новости
Палестинское движение ХАМАС разрешило выехать из сектора Газа 100 гражданам США. Об этом на странице в соцсети Facebook* сообщила пресс-служба пограничной службы анклава.

В списки на выезд также попали граждане Филиппин, Украины, Румынии, Канады и Германии. В общей сложности в документ вошли 373 человека, россиян среди них нет.

«Упомянутым лицам необходимо присутствовать на КПП в 07:00 для облегчения процедуры перехода», - говорится в сообщении.

При этом саму информацию о возможности выезда погранслужба опубликовала в 10:39 по московскому времени.

Утром в среду стало известно, что на территорию сектора Газа проехали почти 100 автомобилей с гуманитарной помощью , которые привели одежду, продукты питания, воду и медикаменты для нуждающихся.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что подразделения ЦАХАЛ останутся в секторе Газа после завершения операции против ХАМАС.

*Соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской.

США Конфликт Израиля и Палестины
08 ноября 2023, 11:05
США обвинили в постоянных биоэкспериментах на постсоветском пространстве
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
России регулярно передают информацию об опасных биологических экспериментах, которые проводят на постсоветском пространстве страны Запада, в частности США. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве. Его процитировал ТАСС.

«Мы регулярно получаем сведения об опасных экспериментах, проводимых на постсоветском пространстве западными странами, в первую очередь американцами», - указал он.

Соединенные Штаты планируют перенести программы по созданию биологического оружия с территории Украины в другие страны. По данным заместителя секретаря Совбеза Алексея Шевцова, США могут разместить биолаборатории в государствах СНГ.

Как сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, Штаты начали готовить очередную мировую болезнь. Летом в США создали управление по подготовке к пандемиям и политике реагирования. Сотрудники ведомства стали искать новые вирусы.

США СССР Совет безопасности РФ Биолаборатории

Новости по теме