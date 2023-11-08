G7 решила выстраивать конструктивные отношения с Китаем

Группа семи сделала совместное заявление по итогам встречи в Токио. Участниками переговоров стали главы МИД Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии, а также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

«Мы готовы строить конструктивные и стабильные отношения с Китаем, признавая их важность и открыто выражая наши озабоченности Пекину», - отметили страны «Большой семерки».

Государства G7 указали, что, действуя в своих национальных интересах, они признают необходимость сотрудничества с КНР в решении глобальных проблем и в областях, которые представляют общий интерес. Группа семи также попросила Китай взаимодействовать с ней по этим вопросам.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отношения России и Китая показывают образец стратегического взаимодействия. Глава оборонного ведомства отметил, что государства, в отличие от агрессивных стран Запада, не создают военных блоков.