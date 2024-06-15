G7 предупредили о колоссальных потерях из-за конфискации российских активов

По данным национальных статслужб, по итогам 2022 года государства G7 инвестировали в российскую экономику 82,8 миллиарда долларов. Больше всего денег вложила Великобритания, размер активов которой оценили в 18,9 миллиарда долларов.

Объем немецких активов составил 17,3 миллиарда, а французских - 16,6 миллиарда долларов. Крупным инвестором также была Италия, которая вложила 12,9 миллиарда, и Япония, активы которой оценивались в 2,9 миллиарда долларов.

Ранее президент Владимир Путин назвал изъятие доходов от активов России воровством и предупредил Запад, что конфискация не останется безнаказанной. По его словам, европейским государствам в будущем придется налаживать контакты с российской стороной и работать вместе. В качестве примера Путин привел сотрудничество в области безопасности.