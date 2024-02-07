G7 попытаются убрать российскую нефть с «теневого флота»

«Мы осложняем для России использование ею теневого флота, что в перспективе приведет к возврату больших объемов [нефти] во флот G7, где компании, предоставляющие услуги, соблюдают потолок [цен]», - заявила Димитреску.

По ее словам, со второго квартала ужесточат правоприменительную практику в этой области. Цель стран G7 состоит в том, чтобы заставить российскую сторону вернуться к танкерам, страховщикам и другим услугам компаний Запада, которые соблюдают антироссийские ограничения.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков призвал не делать далекоидущие выводы из информации о закупке российской нефти со стороны США после полуторогодового перерыва. Он отметил, что поставки шли в небольшом объеме.