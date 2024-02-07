07 февраля 2024, 22:46

G7 попытаются убрать российскую нефть с «теневого флота»

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Страны G7 намерены вернуть в свою юрисдикцию нефть, якобы поставляемую Россией посредством «теневого флота». Об этом сказала представитель британского Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Ольга Димитреску. Ее слова передало агентство Bloomberg.

«Мы осложняем для России использование ею теневого флота, что в перспективе приведет к возврату больших объемов [нефти] во флот G7, где компании, предоставляющие услуги, соблюдают потолок [цен]», - заявила Димитреску.

По ее словам, со второго квартала ужесточат правоприменительную практику в этой области. Цель стран G7 состоит в том, чтобы заставить российскую сторону вернуться к танкерам, страховщикам и другим услугам компаний Запада, которые соблюдают антироссийские ограничения.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков призвал не делать далекоидущие выводы из информации о закупке российской нефти со стороны США после полуторогодового перерыва. Он отметил, что поставки шли в небольшом объеме.

G7 Санкции Нефть Россия Запад
07 февраля 2024, 21:20
Вучич указал на разницу между русскими и украинцами, проживающими в Сербии
РИА «Новости»
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Переехавшие в Сербию украинцы в основном говорят по-русски и поддерживают политику президента России Владимира Путина, в отличие от приехавших россиян. Об этом после беседы с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом заявил президент Сербии Александр Вучич. Его слова привело РИА «Новости».

Глава сербского государства отметил, что россиян в стране немного, но они в основном выступают против политики Путина.

«Интересно также, что украинцы, которые в Сербии - в основном русскоговорящие, и намного больше настроены в пользу президента Путина», - заявил Вучич.

По поводу влияния на Сербию президент отметил, что экономическое влияние России несравнимо меньше, чем Германии. Вучич также подчеркнул, что на главу правительства, на главу Скупщины и президента политическое влияние имеет только народ Сербии. Глава государства заявил, что ему «не может приказывать никто из Вашингтона, Москвы или Берлина».

Ранее Вучич заявил, что западные спецслужбы осуждают Белград за деятельность российских СМИ в Сербии. Издание RT написало, что в распоряжении сербского главы оказались доклады ряда спецслужб.

Германия Сербия Россия Владимир Путин
07 февраля 2024, 20:01
Кремль заявил о продолжении подготовки к встрече Путина и Эрдогана
РИА «Новости»
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Подготовительные мероприятия, связанные с переговорами двух лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, продолжаются. Сроки будут согласованы, сообщило РИА «Новости».

«Продолжаем подготовку к встрече президентов. Сроки будут согласованы», - процитировало агентство пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

До этого сообщалось, что Путин посетит Турцию 12 февраля. Однако официальной информации об этом не было.

Ранее Песков назвал повестку переговоров Путина с Эрдоганом очень насыщенной. Он уточнил, что президенты двух стран общаются по телефону и несколько раз в год встречаются лично, обсуждая самые важные моменты в отношениях двух государств, а также региональной и мировой политики.

Турецкие власти также рассчитывают обсудить с Путиным Сирию , зерновую инициативу и ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Турция Дмитрий Песков Реджеп Эрдоган Переговоры Владимир Путин
07 февраля 2024, 19:36
Карлсону пригрозили санкциями ЕС за интервью с Владимиром Путиным
Телеканал «360»
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Американский журналист Такер Карлсон рискует попасть под санкции Евросоюза из-за интервью с президентом России Владимиром Путиным. В частности, ему может грозить запрет на въезд в страны ЕС, сообщил журнал Newsweek.

«Интервью Карлсона с Путиным может сделать консервативного критика целью законодателей Евросоюза», - написали авторы статьи.

Экс премьер-министр Бельгии и действующий член ЕП Ги Верхофстадт сообщил журналистам о возможном конфликте между бывшим ведущим американского телеканала Fox News с ЕС из-за деятельности Карлсона в России.

Он призвал Евросоюз рассмотреть вопрос о введении «запрета на поездки» для Карлсона, назвав последнего «рупором» Путина и экс-президента США Дональда Трампа.

Такер Карлсон взял интервью у российского президента Владимира Путина. Анонс просмотрели более 50 миллионов раз по всему миру.

Санкции Евросоюз Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
07 февраля 2024, 19:05
Стали известны предварительные итоги выборов президента Азербайджана
РИА «Новости»
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Ильхам Алиев лидирует на досрочных выборах президента Азербайджана. По данным exit poll Oracle Advisory Group, у него 93,9% голосов.

Социологи опросили 63 тысячи избирателей на тысяче участков, в том числе в Нагорном Карабахе. На выборах президента Азербайджана наблюдается высокий интерес избирателей, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии России.

«Избирательный процесс проходит гладко, нарушения отсутствуют», - передали в ЦИК.

На участках высокая явка, выстаиваются очереди из желающих проголосовать. Впервые выборы проходят на территории Нагорного Карабаха, что очень значимо для Азербайджана.

Ранее Азербайджан решил выйти из Совета Европы. Власти увидели попытку необоснованного вмешательства в избирательный процесс страны после решения ПАСЕ приостановить участие азербайджанской делегации в деятельности ассамблеи.

Европа Россия Нагорный Карабах Выборы Азербайджан

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