Футбольные фанаты и полицейские устроили массовую драку в Германии

В результате пострадали 155 сотрудников полиции. Из них 26 получили травмы от футбольных фанатов, а 11 - от пиротехники. Из-за слезоточивого газа пострадали 116 правоохранителей.

Журналисты предположили, что драки начались из-за прошлогоднего видео фанатов «Котбуса» - тогда они совершили то же самое. Тренер Воллиц прокомментировал ситуацию. Он заявил, что не ожидал такой агрессии.

«Я привык к оскорблениям, особенно здесь. Но то, что придется бояться, что во время игры тебя будут забрасывать камнями, что тебе будут угрожать, для меня в 2024 году невообразимо», - добавил наставник «Котбуса».

Ранее футболисты «Локомотива» Артем Дзюба и Сергей Пиняев подрались в раздевалке после матча против «Спартака». Журналист Иван Карпов рассказал, что спортсменов разняли, после чего они помирились.