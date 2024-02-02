FT узнала о связи премьера Венгрии с организацией протестов фермеров

Протесты фермеров затронули многие европейские страны. Среди них - Германия , Италия, Польша и Франция. В последней на улицы даже вывели бронетехнику , чтобы сдерживать протестующих.

В середине января акции начались и в Бельгии. Участники протестов недовольны политикой ЕС в сфере сельского хозяйства, ростом цен на топливо, а также выступают против вводимых экостандартов. В минувшем году фермеры также высказывали жалобы из-за притока в Европу дешевой украинской продукции.

Как уточнила FT, MCC Brussels представляет подразделение колледжа Mathias Corvinus Collegium, близкого к венгерским властям. MCC находится в Будапеште и получал от правительства огромные средства. В 2022-м, по данным Poltico, речь шла о «миллиардах форинтов», отметил РБК.

Организация называла своей целью создание альтернативы культурному ландшафту Европы. В 2023-м после запуска брюссельского офиса MCC у него появились два меда, критикующие власти ЕС, - это The European Conservative и The Brussels Signal.