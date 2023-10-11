ФСБ указала на роль США и Британии в нестабильности у южных границ СНГ

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Действия британских и американских спецслужб провоцируют нестабильность у южных границ СНГ. Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности стран - участников СНГ заявил директор ФСБ России Александр Бортников, его слова привел ТАСС.

«В дестабилизации обстановки на афганском направлении ведущую роль играют британские и американские спецслужбы. МИ-6 и ЦРУ начали восстанавливать свое присутствие в ключевых провинциях Афганистана», - сказал он.

Бортников подчеркнул, что они срывают действия по реализации инфраструктурных проектов и по восстановлению национальной экономики в Афганистане.

«Они направили основные усилия на формирование пояса нестабильности. Для этого продолжилась вербовка боевиков из действующих в Сирии, Ираке, а также ряде африканских и азиатских стран террористических организаций», - добавил глава ведомства.

Ранее директор ФСБ заявил, что для западных стран Украина превратилась в место для обкатки наемников и террористов из разных точек мира.