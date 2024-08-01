01 августа 2024, 21:40

ФСБ показала видео отправки из Анкары заключенных для обмена на россиян

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Федеральная служба безопасности РФ опубликовала кадры посадки в автобус в Анкаре заключенных в ходе обмена на россиян. На видео показали, как в автобус садились Эван Гершкович, Пол Уилан и Рико Кригер.

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в рамках проведенного обмена в Россию вернулись восемь человек, задержанных и находившихся в тюрьмах ряда стран Североатлантического альянса.

Проведенный обмен в ЦОС назвали возможным благодаря работе государственных ведомств РФ и зарубежных партнеров.

Обмен освобожденными заключенными состоялся в турецком аэропорту. По данным телеканал NTV, россиян передали семь государств. РФ со своей стороны обменяла 16 заключенных.

Возможность крупного обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией накануне анонсировал словенский телеканал N1.

США Заключенные ФСБ Видео Россия Пол Уилан
01 августа 2024, 21:28
Байден отказался контактировать с Путиным
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден заявил, что не видит надобности в контактах с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу состоявшегося обмена заключенными. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома.

Американский чиновник пояснил, что на контакты на высшем уровне по этому вопросу не проводились. Сам Байден не посчитал это целесообразным.

«У меня нет необходимости говорить с Путиным», - сказал глава Белого дома.

Сегодня состоялся масштабный обмен заключенными из нескольких стран. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев по этому поводу высказался, что предатели России лучше бы сгнили в тюрьме, а вот россиян, работавших на Россию и ее народ, было полезнее вытащить.

В ФСБ официально подтвердили возвращение на Родину восьми россиян с детьми , находившихся в застенках ряда натовских стран.

Ранее Путин помиловал нескольких заключенных, включая американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, чтобы обменять граждан России, томившихся в тюрьмах государств альянса.

США Заключенные Россия Владимир Путин Джо Байден
01 августа 2024, 19:57
Медведев рекомендовал освобожденным при обмене лихорадочно подбирать новые имена
РИА «Новости»
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В четверг, 1 августа, состоялся масштабный обмен заключенными из нескольких стран. Официально в Кремле данные об этом пока не комментировали, но зампред Совбеза Дмитрий Медведев косвенно подтвердил проведение операции.

«Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось», - заметил он в своем Telegram-канале.

Вместе с тем, по его словам, полезнее было «вытащить своих», работавших на страну, на Отечество, на всех россиян.

«А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей», - добавил зампред Совбеза.

По данным турецкого телеканала NTV, прибывшая в аэропорт Анкары российская делегация в рамках обмена заключенными получила 10 человек и передала 16 заключенных, из которых трое отправятся в США, остальные - в Германию.

США Дмитрий Медведев Россия
01 августа 2024, 19:21
Израиль нанес удар по жилому поселению в Южном Ливане
Global Look Press
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Израильская авиация нанесла удары по окраинам поселения Шамаа на юге Ливана. Предположительно, есть погибшие и раненые. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости».

«Три человека погибли и несколько получили ранения в результате авианалета израильских ВВС на окраины поселения Шамаа в округе Тир», - пояснил собеседник агентства.

По его информации, удар пришелся по жилому дому. Среди погибших, продолжил он, есть члены семьи сирийских беженцев.

Ранее ХАМАС сообщил о гибели главы политического бюро Исмаила Хании в ходе ракетного удара по Тегерану. Политик прибыл на инаугурацию президента Масуда Пезешкиана. Представители движения обвинили в атаке израильских военных.

После авиаудара ЦАХАЛ по городу Хан-Юнис в Газе 13 июля стало известно о ликвидации командира боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа.

Израиль Ливан
01 августа 2024, 19:07
Песков раскрыл реакцию Путина на покушение на Трампа
Global Look Press
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Президент России Владимир Путин весьма удивился, когда узнал о покушении на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова привело KP.RU со ссылкой на радио «КП».

«Уровень, который должен был обеспечиваться для охраны участников политической борьбы, должен минимизировать такие опасности и угрозы», - заявил Песков.

По его словам, подобные нападения невозможно одобрять.

Ранее бывший начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков заявил, что на митинге было слишком мало сотрудников безопасности, и они физически не могли контролировать всю территорию.

Глава Секретной службы США, занимающейся охраной первых лиц государства, Кимберли Читл после покушения на Трампа признала провал спецслужб и подала в отставку.

США Дмитрий Песков Дональд Трамп Владимир Путин Покушение на Дональда Трампа

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