ФРС США в шестой раз подряд сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система США в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Об этом ФРС сообщила в пресс-релизе.
«Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне двух процентов в долгосрочной перспективе. <…> Комитет по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам», - сказано в сообщении регулятора.
Для реализации этих целей ФРС решила не повышать процентную ставку. Об этом ранее говорило большинство аналитиков.
В конце мая конгрессмен-республиканец предложил распустить ФРС из-за инфляции и девальвации доллара. Член палаты представителей обвинил во всем Федрезерв.