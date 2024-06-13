13 июня 2024, 00:36

ФРС США в шестой раз подряд сохранила базовую ставку

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Федеральная резервная система США в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Об этом ФРС сообщила в пресс-релизе.

«Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне двух процентов в долгосрочной перспективе. <…> Комитет по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам», - сказано в сообщении регулятора.

Для реализации этих целей ФРС решила не повышать процентную ставку. Об этом ранее говорило большинство аналитиков.

В конце мая конгрессмен-республиканец предложил распустить ФРС из-за инфляции и девальвации доллара. Член палаты представителей обвинил во всем Федрезерв.

США Доллары США Инфляция
13 июня 2024, 01:49
Россию не пригласили на церемонию в Нормандии из-за Байдена
РИА «Новости»
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Приглашение России на мероприятия, приуроченные к 80-летию высадки союзников Нормандии отменили из-за американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил журналист из США Сеймур Херш на площадке Substack.

«Информированный американский чиновник сообщил мне, что представители России изначально планировались в качестве гостей празднования, но „по настоянию“ администрации президента США Джо Байдена приглашение было отменено», - сказал он.

Херш выразил недоумение из-за этой ситуации. Он отметил, что смерть 20 миллионов русских мужчин и женщин во Второй мировой войне была очень весомым поводом для предоставления места российским представителям на памятных мероприятиях.

Ранее лидер французской правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур напомнил, что именно советские воины победили гитлеровскую армию. Американцы смогли высадиться во Франции и освободить Западную Европу только после победы русских. Он призвал не забывать о вкладе России.

США Россия Армия Джо Байден
13 июня 2024, 01:01
В Госдуме допустили, что Мосбиржа введет новый формат работы с долларами
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После ввода санкций со стороны США могут произойти изменения формата работы Московской биржи с долларом. Об этом заявил заместитель председателя комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин в беседе с Lenta.ru.

«Тут не очень понятно, как проводить торги в долларах на ней. Но поскольку это торги внутри страны, то я думаю, что как-то переналадят и будут продолжать торговать», - сказал он.

Он отметил, что для стабилизации ситуации понадобится некоторое время. Мосбирже придется составить новый регламент. Также есть вероятность, торги переместят на другую площадку.

Ранее стало известно, что Мосбиржа с 13 июня перестанет проводить торги долларом и евро. На такие меры пришлось пойти из-за введенных санкций США. При этом на срочном рынке торги продолжат проводить в штатном режиме.

США Доллары США Санкции Работа Мосбиржа
12 июня 2024, 23:54
Маска обвинили в сексуальных домогательствах к сотрудницам SpaceX
Freepik
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Американский бизнесмен Илон Маск занимался сексом с сотрудницами компании SpaceX и просил их родить ему детей. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, в основу статьи легли переписки, электронные письма и интервью почти с 50-ю людьми. Среди собеседников журналистов не только жертвы харрасмента, но друзья и члены их семей, а также бывшие сотрудники компании.

Одна из женщин обвинила Маска в домогательствах и в том, что он предлагал ей родить ему детей. Другая заявила о коротком романе с Маском, который закончился взаимными обвинениями. Женщине пришлось уволиться.

Маск проигнорировал запросы журналистов издания, а директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что подобные действия не соответствуют политике компании, и все подобные случаи подлежат обязательному рассмотрению.

Ранее американского рэпера Канье Уэста обвинила в сексуальных домогательствах его бывшая ассистентка модель OnlyFans Лорен Пишотта.

Домогательства Скандалы SpaceX Женщины Илон Маск Секс
12 июня 2024, 22:51
Разрушительное мегаземлетрясение и цунами. США предупредили о небывалой катастрофе
Pxhere
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Соединенные Штаты могут серьезно пострадать из-за девятибалльного землетрясения и цунами высотой 30 метров. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на исследование.

«Подводная линия разлома вдоль западного побережья США может спровоцировать мегаземлетрясение», - заявили авторы материала.

Разлом в регионе представляет собой не одну сплошную полосу - он состоит из четырех сегментов. Это сулит небывалую катастрофу, так как тектонические плиты могут «наехать» друг на друга, что приведет к мощным подземным толчкам.

Возможный катаклизм лишит жизни более 10 тысяч человек. После катастрофы увеличится риск дополнительных смертей от трупного яда, разливов химикатов и загрязненной воды.

Сильное землетрясение произошло в Тихом океане в конце мая. Магнитуда подземных толчков составила 6,6.

Исследования США Катастрофы Землетрясения

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