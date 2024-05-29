ФРГ и Чехия предложили ЕС отказаться от российских энергоносителей
Германия и Чехия предложили Евросоюзу обсудить шаги для полного отказа от импорта российских энергоносителей и создать рабочую группу для решения этого вопроса. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
С таким предложением выступили министры экономики и торговли этих государств Роберт Хабек и Йозеф Сикела. Своими соображениями они поделились в письме к министру энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен.
«Ради нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России», - написали в документе.
Ранее гендиректор австрийской OMV Альфред Штерн заявил, что компания не готова отказаться от контракта с «Газпромом».