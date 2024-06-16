Фрегат ВМС Ирана отказался спасать экипаж затонувшего украинского корабля

Командование узнало, что фрегат был в восьми милях от терпящего бедствия судна.

Украинский сухогруз атаковали йеменские хуситы. После этого на борту начался пожар, члены экипажа подали сигнал бедствия. В итоге людей подобрало другое судно. Вечером 15 июня стало известно, что Verbena затонуло в Аденском заливе.

Также в этот день пошел ко дну еще один корабль. Он загорелся из-за атаки у берегов Йемена. Экипаж на борту эвакуировали.