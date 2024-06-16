Фрегат ВМС Ирана отказался спасать экипаж затонувшего украинского корабля
Фрегат Jamaran ВМС Ирана, который проплывал недалеко от затонувшего украинского судна Verbena, не ответил на сигнал бедствия от моряков на нем. Об этом заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.
Командование узнало, что фрегат был в восьми милях от терпящего бедствия судна.
Украинский сухогруз атаковали йеменские хуситы. После этого на борту начался пожар, члены экипажа подали сигнал бедствия. В итоге людей подобрало другое судно. Вечером 15 июня стало известно, что Verbena затонуло в Аденском заливе.
Также в этот день пошел ко дну еще один корабль. Он загорелся из-за атаки у берегов Йемена. Экипаж на борту эвакуировали.