Француз сорвал куш в 130 млн евро в лотерее EuroMillions
Житель Франции выиграл главный приз тиража общеевропейской лотереи EuroMillions. Его прибыль составила 130 миллионов евро.
У победителя есть всего 60 дней, чтобы заявить права на приз. В случае невостребования выигрыш на сумму более 10 миллионов евро вернется в оборот лотереи. При этом, по закону республики от 2019 года, меньшие суммы призов должны быть обращены в доход государства.
До этого случая самый большой куш сорвал житель Французской Полинезии 15 октября 2020 года. Ему достался счастливый билет на сумму в 220 миллионов евро.
Ранее 14 мая жительница Саратовской области выиграла суперприз лотереи на 100 миллионов рублей. Еще 14 участников получили по миллиону. Прошедший тираж приурочили ко Дню Победы, а общая сумма выигрышей превысила 166 миллионов рублей.