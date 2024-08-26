26 августа 2024, 21:17

Французы во время прогулки по Финляндии на несколько минут пересекли границу с Россией

РИА «Новости»
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В финской провинции Южная Карелия задержали трех французов, которые незаконно пересекли границу с Россией. Им грозит штраф, сообщила погранслужба Финляндии.

Житель общины Париккала заметил чужаков вечером 24 августа. Три человека пересекли границу с Россией, пробыли в соседней стране несколько минут, затем вернулись в Финляндию. Пограничник задержал их с поличным.

Нарушителями оказались граждане Франции. Они заявили, что приехали в Париккалу посмотреть на деревья и птиц, а границу перешли из любопытства вопреки многочисленным табличкам с предупреждениями.

Финские пограничники начали совместное расследование с коллегами из Выборгского района Ленинградской области. Прокуратура в Финляндии потребовала наказать иностранцев штрафом.

В 2023 году Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией.

«Известия» сообщили, что в июне власти возобновили судоходство по Сайменскому каналу.

Финляндия Россия Франция
26 августа 2024, 20:21
Германия получила предупреждение о «российской диверсии» на авиабазе
Unsplash
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Власти Германии получили разведданные о подготовке диверсии с применением беспилотников на военной базе НАТО в Гельзенкирхене. Об этом сообщил телеканал NTV.

Немецкие силовики получили от иностранной разведки информацию о подготовке вероятного «российского акта саботажа» с использованием беспилотников. Из-за этого на военной базе ВВС НАТО в Гельзенкирхене временно ввели второй уровень предупреждения об опасности.

На этом объекте базируются самолеты для наблюдения за воздушным пространством в восточной зоне альянса. По словам представителя базы, на аэродроме работают около 1600 человек. По информации телеканала, многих сотрудников отпустили домой.

Журналисты выяснили, что неделю назад аналогичные меры приняли на другой базе альянса - в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Особый режим действовал почти 24 часа.

Самолет НАТО засекли 23 августа над Черным морем. Британский RC-135W Rivet Joint пролетел недалеко от российской границы.

Разведка Германия Беспилотники Россия НАТО
26 августа 2024, 18:35
Арест Дурова привел к волне хакерских атак на сайты Франции
Global Look Press
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Хакеры устроили массовую атаку на государственные сайты Франции. Это произошло после задержания в Париже основателя Telegram Павла Дурова, написала газета Le Parisien.

«Хакерские группировки, поддерживающие Павла Дурова, взяли на себя ответственность за DDoS-атаки. В течении воскресенья несколько французских сайтов… были замедлены или временно недоступны», - отметили в статье.

Кибератакам подверглись сайты Национального агентства по безопасности медикаментов и медицинской продукции (ANSM), профсоюза «Крестьянская конфедерация», газеты Voix du Nord и другие ресурсы. Кроме этого, злоумышленники планировали атаковать один из государственных сайтов Франции.

Павла Дурова задержали в субботу в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета. Основателя платформы обвинили сразу по ряду статей, в том числе в содействии терроризму и отказе Telegram сотрудничать с французскими властями.

Задержания Telegram Аресты Франция Павла Дурова арестовали во Франции
26 августа 2024, 13:32
Эстония потребовала от ЭПЦ разорвать отношения с Россией
РИА «Новости»
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Власти Эстонии вынудили Эстонскую православную церковь (ЭПЦ) поменять устав и требуют разорвать религиозные отношения с Россией. Об этом сообщило РИА «Новости».

Из устава убрали все упоминания о Московском патриархате, несмотря на то, что местная церковь находится под его канонической юрисдикцией. В новой редакции закрепили самостоятельность в административных, хозяйственных, просветительских и гражданских делах ЭПЦ.

В конце марта в Москве прошел съезд Всемирного русского народного собора (ВРНС) под председательством патриарха Кирилла, где СВО назвали «священной войной». После в Эстонии призвали признать РПЦ «террористической организацией». Эстонских священников вызывали на допросы. Глава МВД Лаури Ляэнеметс поставил ультиматум ЭПЦ.

«Мы часто слышим в наш адрес обвинения. Мол, мы напрямую подчиняемся либо патриарху, либо даже президенту соседнего государства (России. - прим. ред.). Но мы уже сказали, что такого прямого подчинения у нас нет», - заявлял епископ Тартусский Даниил (Леписк).

МВД Эстонии такой подход не удовлетворил. Ляэнеметс отметил, что главная цель - завершить не только юридические, но и религиозные «узы подчинения Москве».

Россия Эстония
26 августа 2024, 10:42
Финляндию предупредили, что ее армия станет законной целью для ВС России
Global Look Press
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После вступления Финляндии в НАТО и начала формирования в стране военных баз армия соседнего государства, если произойдет глобальный конфликт с Россией, станет законной целью для ВС РФ. На это в беседе с РИА «Новости» указал военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, Министерство обороны России создало новый военный округ и несколько баз, которые в первую очередь предназначены для обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны.

Леонков отметил, что в будущем все военные базы Финляндии станут частью НАТО. По его словам, это обернется тем, что в случае глобального конфликта между альянсом и Россией военные объекты Финляндии окажутся законной целью для армии РФ.

«Вряд ли рядовые финны обрадуются такой новости. Но кто их спрашивает? Сегодня у власти в Хельсинки находятся люди, которые защищают не свои, а американские национальные интересы», - заявил эксперт.

Ранее в НАТО заявили о планах развернуть на границе с Россией до пяти тысяч военных из Швеции и Норвегии в составе бронетанковой бригады.

Финляндия НАТО

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