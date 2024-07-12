12 июля 2024, 06:00

Французы пришли в ярость из-за отчаянного письма Макрона

РИА «Новости»
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Французский лидер Эммануэль Макрон отправил СМИ отчаянное письмо после парламентских выборов в стране, где заявил, что «победа не досталось никому». Об этом сообщило издание Spectator.

В послании президент сделал неясный призыв к политическим силам по созданию «твердого большинства». Это вызвало недовольство у народа Франции, отметили журналисты.

«Это письмо, обращенное к избирателям, является самым глухим заявлением президента, который завел Францию в политическое болото», - написали в материале.

Авторы статьи сравнили действия Макрона с тем, как если бы бывший премьер Великобритании Уинстон Черчилль написал в газету, что королевство будет вести боевые действия на пляжах с лопатами.

Депутат ЕП от меланшонистов Манон Обри назвала Макрона оторванным от реальности из-за его идеи о «твердом большинстве». Основатель националистической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что президент Франции пытается заблокировать «Новый народный фронт», хотя сам же помог ему одержать победу.

Ранее бывший премьер-министр Эммануэля Макрона Эдуар Филипп предложил создать правоцентристскую коалицию в стране. Она позволит получить относительное большинство в новом парламенте и опередить левый «Новый народный фронт».

Эммануэль Макрон Франция Выборы
12 июля 2024, 05:02
Столтенберг заподозрил Китай в попытке приблизиться к границам НАТО
Pixabay
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя совместные учения Китая и Белоруссии, заявил, что КНР таким образом пытается приблизиться к границам НАТО. Об этом он заявил на полях саммита альянса, его слова привели на официальном сайте организации.

«Учения Китая с белорусскими силами в Белоруссии - это часть модели поведения, свидетельство того, что авторитарные режимы все больше объединяются, а Китай приближается к НАТО в Европе, в Африке, Арктике и других местах», - заявил Столтенберг.

Китайские военнослужащие 6 июля прибыли в Белоруссию, чтобы принять участие в совместных антитеррористических учениях. Тренировки продлятся до 19 июля. На учениях военные двух стран подготовят базу для будущего сотрудничества.

Белоруссия Военные учения НАТО Китай
12 июля 2024, 03:59
Турция захотела стать полноправным членом ШОС
РИА «Новости»
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Цель Турции — постоянное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, его выступление транслировал телеканал TRT Haber.

«Наша цель - стать там постоянным членом, а не членом-наблюдателем», - заявил глава государства.

Эрдоган отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на саммите ШОС в Астане. Он заявил, что попросил у них поддержки по этому вопросу.

Россия и Турция заинтересованы в развитии сотрудничества, заявил Путин по итогам саммита ШОС. Он отметил, что хорошо известно, кто этому мешает, но политическая воля Эрдогана помогает.

Цель Турции - постоянное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, его выступление транслировал телеканал TRT Haber.

Саммиты Турция Реджеп Эрдоган Россия Владимир Путин
12 июля 2024, 03:12
В Австралии арестовали супругов с паспортами РФ по подозрению в шпионаже
РИА «Новости»
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В Австралии арестовали супружескую пару по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил телеканал ABC.

Согласно его источникам, родившиеся в России мужчина и женщина более 10 лет живут в Австралии. Подозреваемая служит рядовым в силах обороны, и, как утверждается, она якобы пыталась поделиться сверхсекретной информацией с российскими властями во время поездок за границу. Максимальное наказание, которое им грозит в случае доказательства их вины, может составить до 15 лет тюремного заключения.

Ранее в Казахстане задержали троих европейцев, которые нелегально проникли на территорию космодрома Байконур. Их подозревают в шпионаже.

Шпионаж Австралия Россия
12 июля 2024, 03:08
Еще один американский штат выразил желание стать свободной страной
Freepik
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Выступающее за независимость штата Нью-Гемпшир движение NHEXIT в очередной раз выразило стремление к выходу из состава Соединенных Штатов. Об этом написало издание Newsweek.

«В Вашингтоне, округ Колумбия, находятся 2,5 миллиона бюрократов, которых не выбирали в ходе голосования и которые несут ответственность за то, что страна стоит на грани банкротства», - заявила лидер движения Карла Герлике.

Она заявила, что штат Нью-Гемпшир, чьи права попирают федеральные власти, должно вернуть свое правительство, чтобы работать на благо жителей.

Это не первый штат, выступающий за выход из США. Подобные движения есть в Калифорнии, Аляске, Луизиане, Флориде и Техасе.

В преддверии саммита НАТО в Вашингтоне прошла акция протеста. Участники потребовали упразднить альянс и закрыть американские военные базы по всему миру.

США Флорида Калифорния

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