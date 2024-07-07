Французы поглумились над Байденом и Нетаньяху

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Парижане выкрикивали лозунги с призывом прекратить геноцид в секторе Газа. Они облили чучела красной краской и повалили их на асфальт.

Также протестующие выступали против политики президента Франции Эммануэля Макрона. Люди требовали его отставки. За ходом митинга наблюдало большое число полицейских, однако о задержаниях не сообщалось.

Ранее в Индонезии митингующие сожгли портреты президента США Джо Байдена и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. В огне также оказались израильские флаги.

Во время другой подобной акции в Хевроне палестинцы пронесли по улицам портреты российского президента Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына.