Французский студент в Ирландии обезоружил напавшего на людей мужчину

«Молодой человек рассказал нам, что бросился на нападавшего, взял за руку и отнял нож. После этого остальные помогли удержать его до приезда полицейских», - отметили в материале.

Министр образования Франции Габриэль Атталь и президент Эммануэль Макрон лично связались с юношей, чтобы поздравить его с героическим поступком.

Неизвестный мужчина с ножом напал на детей неподалеку от школы в Дублине, ранения получили пять человек. По данным издания Irish Times , нападавший долгое время проживал в Ирландии, но являлся уроженцем Алжира.

После этого в столице начались массовые беспорядки , люди жгли автомобили и разбивали витрины магазинов.

Власти Ирландии оценили ущерб от народных волнений в десятки миллионов долларов.