22 сентября 2024, 11:32

Французский спецотряд отправится на Мартинику для подавления протестов

Global Look Press
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Спецотряд быстрого реагирования французской полиции CRS 8 вылетит на остров Мартиника, где проходят протесты из-за подорожания продуктов питания. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Спецназ отправится на Мартинику вечером 22 сентября. По информации издания, отряд специализируется на борьбе с городскими беспорядками. По данным Le Figaro , из-за протестов пострадали 11 сотрудников полиции и три демонстранта.

Митингующие в ночь на 17 сентября построили баррикады в городе Фор-де-Франс, административном центроме острова в Карибском море. С 18 сентября в нем запретили любые демонстрации и ввели комендантский час. Ограничения продлятся до понедельника, 23 сентября.

Ранее на массовые митинги вышли жители Грузии. Они обвинили в предательстве председателя правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили, который призвал извиниться за события 2008 года. Акции протеста прошли в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

Протесты Франция
22 сентября 2024, 10:58
«Хезболла» ответила на подрывы пейджеров ударами из «Катюш» по Хайфе
Global Look Press
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Боевики ливанского шиитского движения «Хезболла» ударили по военно-промышленному комплексу Израиля в ответ на подрыв пейджеров и раций. Об этом сообщило агентство Al Jazeera.

Организация подтвердила, что выпустила ракеты по военному израильскому объекту в Хайфе.

«Бойцы исламского сопротивления нанесли удар ракетами „Фади-1“, „Фади-2“ и „Катюшами“ по военно-промышленному комплексу „Рафаэль“, расположенному на севере Хайфы», - отметили представители «Хезболлы».

В пресс-службе движения добавили, что атака стала ответом на «бойню» в разных районах Ливана 17 и 18 сентября.

Участники ливанской организации также поразили авиабазу ЦАХАЛ Рамат-Давид. По объекту выпустили десятки ракет «Фади-1» и «Фади-2». На авиабазе и в порту Хайфы в результате обстрела вспыхнули пожары.

Ранее агентство Reuters сообщило, что руководство «Хезболлы» раздало своим участникам пейджеры за несколько часов до массовой детонации. Верхушка организации не подозревала, что средства связи могут таить в себе опасность.

Израиль Ливан Взрывы пейджеров в Ливане
22 сентября 2024, 09:14
«Ему нужна громкая победа». Нетаньяху уличили в попытке скрыть провал в Газе
Global Look Press
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Премьер-министр Израиля понял, что ЦАХАЛ не может победить ХАМАС в секторе Газа, поэтому решил открыть второй фронт в Ливане. Об этом РИА «Новости» заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Он выразил уверенность в том, что израильское руководство решило пойти ва-банк и вторгнуться в Ливан.

«В Газе Нетаньяху в любом случае не выиграет. Он и сам это понимает, поэтому пробует искать счастья в другом месте. Ему нужна громкая победа, которая перекроет прежний провал», - объяснил востоковед.

Боевики «Хезболлы» могут дать ЦАХАЛ мощный отпор и стать еще более серьезным противником, чем палестинское движение ХАМАС, отметил эксперт. По его словам, члены ливанской организации имеют возможность атаковать ракетами промышленные районы Хайфы и других израильских городов.

Багдасаров также добавил, что Нетаньяху понимает все риски, но не видит иного выхода из кризиса, кроме как втянуть в «Хезболлу» в противостояние Израиля и ХАМАС.

Ранее блогер «Голос Мордора» предположил, что израильская сторона продолжит совершать провокации для разжигания войны. Конфликт усугубится, несмотря на желание США «утихомирить Ближний Восток», заключил он.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Ливан
22 сентября 2024, 08:51
Число погибших в результате взрыва газа на шахте в Иране выросло до 19
Global Look Press
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Число погибших в результате взрыва газа на шахте города Табас восточной иранской провинции Южный Хорасан увеличилось с 13 до 19 человек. Об этом заявил руководитель департамента по управлению кризисами при губернаторе провинции Мохаммад Али Ахунди, сообщило агентство Shafaqna.

«Число погибших в результате происшествия на шахте в Табасе возросло с 13 до 19 человек», - сказал он.

Накануне вечером в результате утечки газа в одном из цехов угольной компании «Табас» прогремел взрыв. В это время в блоках C и B угольной шахты в Табасе работало 69 рабочих. Погибли 19 человек, ранены - 17.

Всего на месте аварии на шахте Табас оказывают помощь 40 человек в виде специализированных бригад.

«На место происшествия были отправлены автобусы скорой помощи и 13 машин скорой помощи», - добавил он.

Ранее посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани лишился глаза после взрыва пейджера. В стране 17 и 18 сентября массово взрывались устройства связи: пейджеры и рации. Россия рассматривает подрыв как акт гибридной войны. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что ЕС ждут катастрофические последствия в случае эскалации на Ближнем Востоке.

Шахты Скорая помощь Газ Взрывы Иран
22 сентября 2024, 07:48
США, Япония, Индия и Австралия предложили расширить Совбез ООН
Global Look Press
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Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), в который входят США, Индия, Япония и Австралия, призвали реформировать Совет Безопасности ООН. Они предложили включить в него новых постоянных членов. Совместное заявление итогам встречи опубликовали на сайте Белого дома.

Страны QUAD отметили необходимость включить в состав СБ ООН государства Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна.

«Мы будем реформировать Совет Безопасности ООН, признавая острую необходимость сделать его более репрезентативным, инклюзивным, прозрачным, эффективным, демократичным и подотчетным», - отметили в документе.

Государства QUAD также пообещали бороться с попытками подрыва ценностей ООН, ее Устава и учреждений. Стороны заявили о продолжении поддержки международных институтов и инициатив, лежащих в «основе глобального мира, процветания и устойчивого развития».

В документе страны «четверки» также упомянули Украину. Они призвали к мирному урегулированию конфликта в соответствии с международным правом и принципами ООН.

США Австрия Индия Япония ООН

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