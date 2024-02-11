11 февраля 2024, 00:57

Французский политик заявил о ярости НАТО после слов Путина в интервью Карлсону

РИА «Новости»
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Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону привело в ярость НАТО. Об этом заявил лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Историческое интервью Карлсона с Путиным разъярило всю систему НАТО, потому что оно дает людям информацию, отличную от их пропаганды, и они не могут с этим смириться!» - сказал он.

Политик отметил, что это происходит в то время, когда вся политика Евросоюза и Североатлантического альянса терпит поражение.

«И это их личный провал, который отражает это интервью!» - заявил Филиппо.

Также французский политик отмечал, что в НАТО запаниковали после интервью Путина Карлсону. По его словам, мир блока стал рушиться.

Как заявил японский политолог, профессор Университета Хосэй Нобуо Симотома, беседа президента РФ с журналистом из Штатов стала важным этапом , ведь до этого не хватало диалога с российской стороной.

Россия Интервью Евросоюз НАТО Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
11 февраля 2024, 00:16
Сербские болельщики на чемпионате страны по футболу скандировали пророссийский лозунг
Unsplash
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Болельщики во время матча чемпионата Сербии по футболу скандировали пророссийский лозунг. Об этом сообщил Telegram-канал телеканала RT.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал о разнице между переехавшими в страну украинцами и русскими. Россиян в стране немного, но они в основном выступают против политики российских властей, тогда как переехавшие украинцы в основном настроены пророссийски.

«Русские и сербы - братья навек!» - выкрикивали сербы.

На трибуне болельщиков «Црвены звезды» развивались российские триколоры.

Чемпионат Сербии выиграла команда Белграда, обыграв «Вождовац» со счетом 2:1.

Футбол Сербия Россия
11 февраля 2024, 00:13
Парламент Венгрии прокомментировал отставку президента и экс-министра
РИА «Новости»
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Глава правящей фракции парламента Венгрии Фидес Мате Кочиш назвал ответственным решения президента Каталин Новак и экс-главы минюста Юдит Варги об отставке. Политик разместил пост в соцсети Facebook*.

«Каталин Новак и Юдит Варга приняли ответственное решение, которое мы уважаем», - подчеркнул Кочиш.

Он выразил президенту и экс-министру благодарность за работу и за то, что они учли интересы общества. Оппозиционные политики не принимают такой ответственность за ошибки, что свидетельствует о моральной разнице, подчеркнул Кочиш.

Ранее в Венгрии разгорелся скандал. Выяснилось, что Новак перед визитом в Будапешт папы римского в апреле 2023 года удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя главы детского дома, участвовавшего в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом.

Оппозиция призвала венгерского президента покинуть пост. Новак в эфире местного телевидения сообщила, что обращается к людям в качестве главы государства в последний раз.

*Соцсети принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Венгрия Отставки
10 февраля 2024, 23:42
Советник премьера Венгрии осудил нежелание Запада говорить с Россией
РИА «Новости»
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Отказ лидеров стран Запада говорить с Россией — это ошибка, считает советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан. Своим мнением он поделился в интервью изданию Exxpress.

Отказ лидеров стран Запада говорить с Россией - это ошибка, считает советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан. Своим мнением он поделился в интервью изданию Exxpress.

«Мы должны говорить с россиянами и начать переговоры. Главы западных государств и правительств отказываются это делать. Они не хотят говорить с Москвой. На наш взгляд, это ошибка», - заявил Орбан.

Венгерский политик отметил, что сначала нужно восстановить каналы связи и добиться прекращения огня. И только потом начинать дипломатические переговоры. Орбан выразил уверенность, что Запад продолжает разжигать конфликт, и это приведет «либо к краху украинской армии, либо к эскалации, которая приведет к третьей мировой войне».

Венгрия терпит нападки от североатлантического сообщества из-за позиции по украинскому вопросу, сообщил ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он заявил, что страна всегда была уверена в необходимости как можно быстрее прекратить конфликт для спасения жизни людей.

Венгрия Россия Переговоры Запад
10 февраля 2024, 23:33
Командир НАТО пожаловался на поломку военной техники из-за холода -16 градусов
РИА «Новости»
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Военные Североатлантического альянса провели на Центральном полигоне Эстонии ежегодные учения в холодных условиях зимы -16 градусов. Информацию об этом опубликовал сайт местного телерадиовещания ERR.

В учениях участвовали более 1000 военных из Британии и Франции. Как отметил британский командир боевой группы союзников подполковник Джеймс Ферн, низкая температура на улице оказалась испытанием для бойцов НАТО.

«Наши транспортные средства с трудом заводятся. Аккумуляторы долго не держат, также погода психологически сильно влияет на наших людей», - заявил он.

По словам военного, натовские солдаты не хотят выполнять военные задачи в таких условиях.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что настоящая цель учений НАТО Steadfast Defender - это прощупывание почвы для возможных провокаций против России». Он отметил, что блок собрал на учениях более 90 тысяч военных.

Военные учения Военные НАТО Эстония

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