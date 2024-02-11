«Историческое интервью Карлсона с Путиным разъярило всю систему НАТО, потому что оно дает людям информацию, отличную от их пропаганды, и они не могут с этим смириться!» - сказал он.

Политик отметил, что это происходит в то время, когда вся политика Евросоюза и Североатлантического альянса терпит поражение.

«И это их личный провал, который отражает это интервью!» - заявил Филиппо.

Также французский политик отмечал, что в НАТО запаниковали после интервью Путина Карлсону. По его словам, мир блока стал рушиться.

Как заявил японский политолог, профессор Университета Хосэй Нобуо Симотома, беседа президента РФ с журналистом из Штатов стала важным этапом , ведь до этого не хватало диалога с российской стороной.