Французский политик восхитился прямотой Путина в беседе с Карлсоном

Продолжительность интервью позволила глубоко раскрыть затронутые проблемы, отметил француз.

«Путин говорил прямо, это чувствовалось. Слушать его было очень интересно. Он конкретно и ясно отвечал на все заданные ему Карлсоном вопросы», - подчеркнул Филиппо.

Политик назвал Карлсона смелым человеком и профессионалом, который не избегал острых тем. Такая беседа необходима, чтобы люди во всем мире слышали разные голоса по поводу украинского конфликта, подчеркнул Филиппо.

Такер и Путин во время интервью обсудили множество тем - от кризиса на Украине до искусственного интеллекта. Журналисты из США признали, что беседой руководил Путин.

Текстовую трансляцию интервью опубликовали на сайте Кремля утром 9 февраля. За последние дни Кремль получил десятки заявок от иностранных СМИ на беседу с Путиным.