09 февраля 2024, 15:02

Французский политик восхитился прямотой Путина в беседе с Карлсоном

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Президент Владимир Путин прямо отвечал на вопросы американского журналиста Такера Карлсона во время интервью. Об этом сообщил лидер французского политического движения «Патриоты» Флориан Филиппо, чьи слова привели «Известия».

Продолжительность интервью позволила глубоко раскрыть затронутые проблемы, отметил француз.

«Путин говорил прямо, это чувствовалось. Слушать его было очень интересно. Он конкретно и ясно отвечал на все заданные ему Карлсоном вопросы», - подчеркнул Филиппо.

Политик назвал Карлсона смелым человеком и профессионалом, который не избегал острых тем. Такая беседа необходима, чтобы люди во всем мире слышали разные голоса по поводу украинского конфликта, подчеркнул Филиппо.

Такер и Путин во время интервью обсудили множество тем - от кризиса на Украине до искусственного интеллекта. Журналисты из США признали, что беседой руководил Путин.

Текстовую трансляцию интервью опубликовали на сайте Кремля утром 9 февраля. За последние дни Кремль получил десятки заявок от иностранных СМИ на беседу с Путиным.

Кремль Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 15:15
Интервью Путина в соцсети X посмотрели 90 миллионов раз за 12 часов
Телеканал «360»
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Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало свыше 90 миллионов просмотров примерно за 12 часов. Ролик называется «Эпизод 73. Интервью Владимира Путина».

Количество репостов при этом превышает 216 тысяч, отметку «нравится» поставили более 673 тысяч человек. Путин стал трендом в соцсети Х в США. Количество постов с упоминанием российского президента превысило 1,3 миллиона.

Текст беседы российского лидера с американским журналистом уже опубликовали на сайте Кремля. Полную видеозапись общения Путина и Карлсона можно посмотреть на Rutube -канале «360».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Карлсон заранее не согласовывал с Кремлем вопросы к интервью с Путиным. Беседа президента и журналиста не подразумевает реакции западных стран по дипломатическим каналам, уточнил Песков. Кремль за последние дни получил несколько десятков запросов об интервью с Путиным от крупнейших СМИ мира.

США Кремль Соцсети Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 13:07
Стало известно нацистское прошлое деда главы МИД Германии Бербок
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Дедушка министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по имени Вальдемар служил офицером в вермахте и был убежденным нацистом. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

В издании отметили, что глава внешнеполитического ведомства якобы не знала, что ее родственник был «пламенным» нацистом, хотя упоминала о его службе в рядах вермахта.

«Когда Анналена Бербок упоминала в своих речах своего деда, знала ли она, что он был не только офицером в возрасте около 30 лет, но и, возможно, убежденным национал-социалистом в душе?» - задались вопросом журналисты.

По данным газеты, родственник главы немецкого МИД являлся специалистом в области ПВО и «был полностью на стороне национал-социализма». В издании добавили, что дед Бербок поддерживал режим, а в 1944 году его наградили гитлеровским крестом «За военные заслуги».

Ранее президент Владимир Путин обратил внимание , что на Западе еще есть люди с нацистской идеологией. Он напомнил о чествовании нациста в парламенте Канады и замалчивании этой новости в европейских странах.

Германия Скандалы Военные
09 февраля 2024, 12:35
Интервью Путина Карлсону не подразумевало реакции по дипканалам — Кремль
РИА «Новости»
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Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону не подразумевает какой-то реакции по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

Журналисты спросили официального представителя Кремля о том, была ли какая-то реакция со стороны администрации западных лидеров по дипломатическим каналам, либо попытки выйти на контакт с Путиным перед публикацией интервью и с момента его выпуска.

«Тут я не совсем понимаю ваш вопрос, никаких официальных контактов не было», - подчеркнул Песков.

За последние несколько дней Кремль получил десятки запросов от крупнейших иностранных СМИ об интервью с Путиным. Все заявки будут иметь ввиду на будущее, сообщил пресс-секретарь президента.

Такер Карлсон обнародовал интервью с Владимиром Путиным на своем сайте, в социальной сети Х и на YouTube. Ролик набрал десятки миллионов просмотров. По словам Пескова, американский журналист не согласовывал заранее вопросы для беседы с главой государства.

Кремль Дмитрий Песков Интервью Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 11:47
«Мы переусердствовали». Маск согласился с тем, что США использовали доллар как оружие
Freepik
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Американский миллиардер Илон Маск согласился с тезисом президента России Владимира Путина о том, что Соединенные Штаты используют доллар как оружие. Маск сделал пост в соцсети Х, комментируя отрывок из интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Мы переусердствовали, превратив доллар в оружие. Это был глупый шаг», - констатировал бизнесмен.

Отвечая на вопрос Карлсона, исчезнет ли доллар как резервная валюта, Владимир Путин ответил, что его использование как «инструмента внешнеполитической борьбы» стало одной из грубейших стратегических ошибок политического руководства США. Он добавил, что доллар - основа основ могущества Соединенных Штатов.

Кстати, в интервью Путин говорил и о Маске - отметил, что того «невозможно остановить» на пути к развитию искусственного интеллекта и инновационных технологий и нужно «искать способы с ним договариваться». Президент России назвал Илона Маска умным человеком.

США Доллары США Илон Маск Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

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