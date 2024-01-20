20 января 2024, 00:31

Французский политик предупредил о скрытом нападении НАТО на Россию

Freepik
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НАТО в ближайшие месяцы может организовать «операцию под чужим флагом» наподобие диверсии на российских газопроводах «Северный поток» в 2022 году. Об этом лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети X.

Комментируя слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о подготовке НАТО к войне с Россией, Филиппо обратил внимание, что политик говорит об этом «подозрительно часто».

«Остерегайтесь операций под ложным флагом (наподобие диверсии на „Северном потоке“ в 2022 году) в ближайшие месяцы! Эти безумцы из НАТО готовы на все!» - отметил он.

По словам политика, Франция должна выйти из альянса из-за агрессивной политики в отношении России, которая ведет мир к третьей мировой войне, Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что населению стран НАТО нужно готовиться к глобальной войне с Россией в ближайшие 20 лет. Также он призвал модернизировать промышленность для ускоренного производства оружия.

Войны Россия НАТО Франция Северный поток
20 января 2024, 00:54
«Тысячи городов-призраков». Ученые предрекли США мрачное будущее
Freepik
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Американские ученые предсказали появление тысячи городов-призраков в США из-за снижения численности населения на 12-23%. Об этом сообщило издание Nature Cities.

Города будущего, по мнению американских исследователей, станут не полностью призрачными, а превратятся в раздробленные сообщества. Число жителей уменьшится, продуктовые магазины начнут закрываться, возникнут проблемы с чистой водой и транспортом, что приведет к ухудшению инфраструктуры.

Такие проблемы уже возникли в городе Джексон в штате Миссисипи в 2021 году, когда люди остались без питьевой воды.

«43% городов США теряют жителей, и эта тенденция будет усиливаться в будущем», - заявили ученые.

Исследователи предупредили также об ухудшении демографической ситуации во всем мире. По их прогнозу, к 2100 году численность людей старше 80 лет вдвое превысит число детей младше пяти лет.

Ранее в Китае в 2022 году резко сократилась численность населения. Специалисты винят в этом политику «одна семья - один ребенок», которую долгие годы проводили в стране. Если ситуацию не исправить, то Китай может столкнуться с экономическими проблемами.

США Природа Дети Женщины Ученые Мужчины
20 января 2024, 00:27
Итальянского офицера приговорили к 20 годам за связи с Россией
РИА «Новости»
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Суд Рима приговорил к 20 годам тюрьмы офицера Военно-морских сил Италии Вальтера Биота по обвинению в шпионаже на Россию. Об этом сообщило издание Corriere della Sera.

Военнослужащего обвинили в шпионаже, коррупции и разглашении информации. По версии следствия, он якобы раскрыл сведения, которые угрожают национальной безопасности и должны были оставаться в секрете.

«С решением суда присяжных Рима мы перешли от 30-летнего приговора военного суда к 20-летнему приговору в первой инстанции», - сообщили адвокаты обвиняемого.

Причем приговор оказался более суровым, чем тот, которого требовала прокуратура: сторона обвинения просила для Биота 18 лет заключения.

Ранее спецслужбы Эстонии задержали профессора Тартуского университета россиянина Вячеслава Морозова по делу в шпионаже. Преподавателя подозревают в работе на российские спецслужбы. С 3 января Морозов находится в следственном изоляторе по решению Хаюрского уездного суда.

Италия Шпионаж Суд Приговоры
19 января 2024, 23:42
Севший на Луну японский модуль SLIM столкнулся с проблемой
Unsplash
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Японский модуль SLIM прилунился, с ним установили связь, но возникли проблемы с генерацией солнечной энергии. Об этом сообщило на своем YouTube-канале Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

После посадки на Луне SLIM связался со станцией на Земле, тогда и выяснилось, что солнечные батареи модуля неисправны. Они не вырабатывали электричество на тот момент.

«Поскольку мы не можем вырабатывать электричество, операция проводится с использованием погруженных батарей», - уточнило JAXA.

При этом в японском агентстве считают посадку лунного модуля успешной, отмечая, что в противном случае произошло бы столкновение и его функции были бы повреждены. Уточненные данные могут предоставить на следующей неделе.

На сегодняшний день Япония оказалась пятой страной в истории, после Советского Союза, США, Китая и Индии, посадившей аппарат на спутнике Земли.

Прошлой осенью JAXA сообщила о выходе запущенного 7 сентября модуля на переходную лунную орбиту. При помощи установленного на нем оборудования аппарат будет изучать содержание металлов в лунном грунте.

Луна Япония Космические спутники Космос
19 января 2024, 23:19
Французская военнослужащая рухнула в обморок на выступлении Макрона
РИА «Новости»
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Французская военнослужащая, стоявшая на сцене позади выступающего перед армией президента Франции Эммануэля Макрона, едва не упала в обморок. Этот эпизод попал в видеотрансляцию в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.

Президент Франции выступил перед военными на ежегодном обращении к вооруженным силам страны. На 20-й минуте его речи стоявшая на сцене женщина-военная начала терять сознание. Президент заметил это и сказал, что представительнице армии нужна помощь.

Девушку увели, ее место на сцене заняла другая военнослужащая, а Макрон продолжил выступление.

«Я вас заверяю что это обморок, не должно быть ничего серьезного. Я говорил про важность антитеррористической операции Sentinelle. Надеюсь, обморок не связан с этим», - заявил французский президент.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что победа России на Украине подвергнет риску Прибалтику , а с ней и всю Европу. Французский лидер анонсировал передачу ВСУ 40 ракет SCALP, несколько сотен бомб и гаубицы Ceaser.

Эммануэль Макрон Армия Франция

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