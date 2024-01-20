Комментируя слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о подготовке НАТО к войне с Россией, Филиппо обратил внимание, что политик говорит об этом «подозрительно часто».

«Остерегайтесь операций под ложным флагом (наподобие диверсии на „Северном потоке“ в 2022 году) в ближайшие месяцы! Эти безумцы из НАТО готовы на все!» - отметил он.

По словам политика, Франция должна выйти из альянса из-за агрессивной политики в отношении России, которая ведет мир к третьей мировой войне, Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что населению стран НАТО нужно готовиться к глобальной войне с Россией в ближайшие 20 лет. Также он призвал модернизировать промышленность для ускоренного производства оружия.