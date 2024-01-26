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Он прокомментировал слова исполнительного вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса о завершении переговоров между ЕС и МЕРСОКУР. По его мнению, заключение соглашения «убьет сельское хозяйство».

«В разгар протестов фермеров Европейская комиссия только что совершила огромную провокацию, объявив, что хочет ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРСОКУР», - отметил политик.

Филиппо раскритиковал действия Европейской комиссии и призвал Францию покинуть Евросоюз, чтобы избежать удара по экономике страны.

«Давайте уничтожим ЕС прежде, чем оно уничтожит нас!» - заключил французский политик.

Ранее Филиппо осудил призыв председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости продолжения помощи Украине. Он назвал ее слова безумием и высказался против выделения ВСУ 50 миллиардов евро.