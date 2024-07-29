Французский пловец Маршан побил 16-летний рекорд Майкла Фелпса на Олимпиаде
Пятикратный чемпион мира, пловец из Франции Леон Маршан выиграл финальный заплыв на 400 метров комплексным плаванием на Олимпиаде в Париже и тем самым побил олимпийский рекорд, принадлежавший американцу Майклу Фелпсу. Об этом сообщил РБК.
Спортсмену 22 года, он совершил заплыв за четыре минуты 2,95 секунды. До него такие блестящие результаты показал американец Фелпс, который установил рекорд на Играх в 2008 году - проплыл дистанцию за четыре минуты 3,84 секунды.
Помимо этого, Маршан в 2023 году стал мировым рекордсменом с результатом четыре минуты 2,50 секунды.
Ранее стало известно, что австралийская сборная вышла в лидеры медального зачета Олимпийских игр в Париже после первого дня соревнований. Победу одержали велогонщица Грейс Браун, пловчиха Ариарне Титмус и сборная по плаванию в эстафете вольным стилем.