29 июля 2024, 02:52

Французский пловец Маршан побил 16-летний рекорд Майкла Фелпса на Олимпиаде

Freepik
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Пятикратный чемпион мира, пловец из Франции Леон Маршан выиграл финальный заплыв на 400 метров комплексным плаванием на Олимпиаде в Париже и тем самым побил олимпийский рекорд, принадлежавший американцу Майклу Фелпсу. Об этом сообщил РБК.

Спортсмену 22 года, он совершил заплыв за четыре минуты 2,95 секунды. До него такие блестящие результаты показал американец Фелпс, который установил рекорд на Играх в 2008 году - проплыл дистанцию за четыре минуты 3,84 секунды.

Помимо этого, Маршан в 2023 году стал мировым рекордсменом с результатом четыре минуты 2,50 секунды.

Ранее стало известно, что австралийская сборная вышла в лидеры медального зачета Олимпийских игр в Париже после первого дня соревнований. Победу одержали велогонщица Грейс Браун, пловчиха Ариарне Титмус и сборная по плаванию в эстафете вольным стилем.

Спортсмены Париж Рекорды Франция Олимпиада в Париже — 2024
29 июля 2024, 03:02
Беспилотники «коалиции» в Сирии два раза опасно сблизились с Су-24 ВКС России
РИА «Новости»
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Два БПЛА MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизились с бомбардировщиками Су-24 ВКС РФ в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя центра России по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Игнасюк на брифинге.

По его словам, сближения случились в периоды с 08:57 до 09:00 и с 09:50 до 09:54 на высоте примерно 6,5 тысячи метров около провинции Хомс.

«Зафиксированы два инцидента, связанные с опасным сближением двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper „коалиции“ с самолетами Су-24 ВКС России», - заявил Игнасюк.

Он отметил, что российский самолет в тот момент совершал плановый полет в сирийском воздушном пространстве.

Ранее, 13 июля, Игнасюк рассказал, что в небе Сирии беспилотник «коалиции» также допустил опасное сближение с самолетом России Су-35. Столкновения смогли избежать благодаря профессионализму российского летчика.

США Беспилотники Сирия Самолеты Россия
29 июля 2024, 02:45
Известный точностью своих прогнозов профессор Лихтман предсказал победителя на выборах в США
Pixabay
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Победу на предстоящих президентских выборах в США одержит вице-президент и кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Такой прогноз дал известный американский профессор Аллан Лихтман в соцсети Х.

Свои прогнозы Лихтман делает на основе формулы «13 ключей к Белому дому», разработанной в 1981 году совместно с математиком Владимиром Кейлиом-Бороком. Действующая партия имеет шансы на успех, если ответ на шесть из 13 вопросов «да». Если ответ на шесть вопросов «нет», то избиратели выберут другую сторону.

«Харрис побеждает. [Она набрала] восемь „да“ и пять „нет“», - заявил политолог.

Лихтман девять раз правильно предсказал победителя на президентских выборах, начиная с 1984 года. Ошибся он лишь однажды, но ситуация была неоднозначной и профессор уверен, что сделал правильный прогноз.

Предвыборный штаб Харрис заявил, что за прошедшую неделю собрал на кампанию 200 миллионов долларов и привлек 170 тысяч волонтеров.

США Белый дом в США Выборы президента США Камала Харрис Выборы Демократическая партия США
29 июля 2024, 02:29
«Не надо лицемерить». Сийярто поставил Польшу на место
РИА «Новости»
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Польша лицемерит, обвиняя Венгрию в сохранении экономических отношений с Россией, покупая при этом российскую нефть через третьи страны. Об этом на своей странице в социальной сети написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Если вы внимательно посмотрите на список клиентов одной из крупнейших российских нефтяных компаний, вы точно найдете там и поляков», - отметил Сийярто.

Венгерский министр указал, что в этом не было бы ничего плохого, однако Польше нужно «не лицемерить и не винить других». Сийярто подчеркнул, что Венгрия долго терпела провокации, но «теперь стакан полон».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что несмотря на санкции Запада, все больше стран поддерживают Россию. В РФ считают партнером Индию, Турцию, Иран, Китай и многие страны мусульманского мира.

Венгрия Нефть Россия Польша
28 июля 2024, 23:58
Лидер Ирана Хаменеи заявил об открытости для смягчения отношений с Западом
РИА «Новости»
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Смягчение отношений Ирана с Западом возможно при новом президенте, об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после церемонии вступления в должность главы государства Масуда Пезешкиана. Слова иранского лидера передало агентство Bloomberg.

Али Хаменеи в своем выступлении отметил, что Запад последние годы «плохо обращался» с Ираном, однако Тегеран может пересмотреть свою политику. Для этого Западу нужно изменить свое враждебное отношение к Ирану.

Новый президент страны Пезешкиан подтвердил приверженность конструктивной дипломатии.

Накануне аятолла Хаменеи огласил декрет , согласно которому Пезешкиана официально утвердили девятым президентом Ирана. Он принесет присягу в парламенте 30 июля.

Дипломатия Международные отношения Санкции Запад Иран

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