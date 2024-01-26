26 января 2024, 02:31

Французский историк успокоил НАТО: Россия не собирается нападать

РИА «Новости»
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Россия не намерена нападать на западные государства, военная доктрина страны направлена только на оборону. Об этом заявил историк из Франции Эммануэль Тодд в беседе с L’invité.

«Агрессия, нападение России на Запад полностью исключены. Российская военная доктрина носит чисто оборонительный характер», - сказал он.

Тодд отметил, что если возникнет угроза России и ее народу со стороны НАТО, то правительство решит нанести превентивный удар посредством ядерного оружия. Историк выразил надежду, что лидеры западных стран осознают это.

«Чтобы говорить, что эта страна собирается захватить весь мир, нужно быть, ну не знаю, сумасшедшим», - сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, в этом нет никакой необходимости.

Россия не намерена нападать на западные государства, военная доктрина страны направлена только на оборону. Об этом заявил историк из Франции Эммануэль Тодд в беседе с L’invité.

Россия НАТО Франция
26 января 2024, 03:03
Суд в России обязал Google вернуть 2ГИС обратно в свой магазин
РИА «Новости»
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Арбитражный суд Москвы удовлетворил обращение компании «ДубльГИС» к Google о признании незаконным удаление программы «2ГИС» из сервиса Google Play. Об этом сообщило РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

В мае прошлого года американская корпорация убрала приложение из платформы. Как отметили в Google, такие меры приняли из-за необходимости соблюдения антироссийских санкций. До начала СВО компания «ДубльГИС» числилась в экосистеме «Сбера», попавшего под ограничения.

Летом 2023 года «ДубльГИС» обратилась в суд с иском против российского «Гугла», ирландского Google Commerce Limited и американского Google LLC. Компания потребовала признать недействительным отказ корпорации от распространения 2ГИС.

Ранее Таганский районный суд Москвы обязал Amazon выплатить более 200 миллионов рублей. Интернет-магазин не исполнил требование Роскомнадзора об открытии представительства в России.

Google Суд Россия Магазины
26 января 2024, 01:52
США запретили российским дипломатам участвовать в заседании Международного совета по зерну
Pixabay
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США запретили представителям России участвовать в заседании Международного совета по зерну в Новом Орлеане. Об этом сообщило посольство РФ в Вашингтоне в Telegram-канале.

«Вопиющим случаем стал запрет на участие дипломатов в заседании Международного совета по зерну 24 января в Новом Орлеане», - написали дипломаты.

Они заявили, что таким образом США продемонстрировали готовность нарушать свои обязательства в качестве принимающей стороны многосторонних заседаний. Посольство потребовало от Соединенных Штатов ответственно подходить к функциям организатора международных советов, участие России в которых необходимо для принятия эффективных решений.

Отказ Франции немедленно собрать заседание Совбеза ООН по вопросу крушения российского военного транспортного самолета под Белгородом показал истинное отношение Запада к Международному праву и Уставу ООН. Заседание назначили на пятницу, 26 января.

США Международные отношения Россия
26 января 2024, 00:37
Минфин США испугался рекордной цифры внешнего долга Америки
Freepik
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Внешний долг США, который перевалил за 34 триллиона долларов, пугает. Об этом заявила министр финансов Америки Джаннет Йеллен. Ее слова передало РИА «Новости».

«Наш внешний долг 34 триллиона долларов, и это пугающее число», - отметила она.

Как заявил член палаты представителей Джон Джеймс, внешние заимствования Штатов в пересчете на население оказались долгом в размере 100 тысяч долларов на каждого гражданина страны.

Ранее в Министерстве финансов США назвали рекордной цифру внешнего долга государства. Как отмечали опрошенные журналистами эксперты, обслуживание такой крупной государственной задолженности обойдется правительству Америки примерно в треть бюджетных поступлений.

Также значительно вырос государственный долг Украины. Осенью 2023 года цифра задолженности увеличилась на 2,7 миллиарда долларов и составила 136,35 миллиарда.

Долги США Доллары США
26 января 2024, 00:16
Россиянина осудили в США на 5 лет и 4 месяца тюрьмы по делу о кибермошенничестве
Freepik
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Суд в Америке приговорил россиянина Владимира Дунаева к пяти годам и четырем месяцам заключения по статье о кибермошенничестве. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Подсудимый приговорен к 64 месяцам тюрьмы с учетом времени, проведенного под стражей, и 5 годам под надзором после освобождения», - сказано в опубликованном постановлении.

Дунаева арестовали весной 2021-го в Южной Корее, а осенью того же года экстрадировали в Америку. По данным США, в период с ноября 2015-го по август 2020 года мужчина занимался хищением финансовых средств и конфиденциальных данных. Помимо этого, он вел деятельность внутри транснациональной преступной организации, которая создала вредоносную программу Trickbot. Приложение заразило миллионы компьютеров по всему миру.

Ранее россиянина Владислава Клюшина в Бостоне приговорили к девяти годам тюрьмы. Его тоже признали виновным в кибермошенничестве.

США Хищения Суд Тюрьмы Мужчины

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