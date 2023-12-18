Французский экономист назвал безумием решение ЕС по Украине

Обрушение тоннеля киевского метро — это беспрецедентная катастрофа, свидетельствующая о полном разрушении инфраструктуры на Украине. Выжить в таких условиях смогут только богатые города, заявил в интервью YouTube-каналу политолога Юрия Романенко глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Эксперт заявил, что это не просто остановка метро, это управленческий коллапс. На Украине полностью разрушена инфраструктура, и решением этого вопроса никто не занимается. Киевлянам Попенко посоветовал не надеяться, что метро восстановят за полгода, как обещали власти. Ремонт затянется из-за нехватки средств.

Эксперт предрек Украине превращение в «феодальное княжество». Власти страны переложили ответственность за содержание инфраструктуры на местное руководство, поэтому выжить смогут только богатые города.

«Малые города будут просто умирать. <…>. Будут отсеиваться целые жилые районы, потому что не будет денег. Жилой фонд будет просто ликвидирован», - подчеркнул Попенко.

В Киеве под землю начали уходить торговые киоски в районе бывшего Демеевского рынка. Несколько павильонов покосилось, в асфальте возникли трещины, участок дороги перекрыли из-за аварийных работ.