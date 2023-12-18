18 декабря 2023, 02:57

Французский экономист назвал безумием решение ЕС по Украине

РИА «Новости»
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Евросоюз совершил большую ошибку, решив начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Такое мнение высказал французский экономист Филипп Эрлен в соцсети X.

«Европейский Союз принял решение начать переговоры о вступлении Украины. Какое безумие…» - написал он.

Результатом саммита в Брюсселе 14 декабря стало решение о запуске переговоров переговоров о будущем членстве в Европейском союзе с Украиной и Молдавией.

Бывший представитель при ЕС Константин Елисеев отметил, что обидчивость и эмоциональность украинского президента Владимира Зеленского может помешать вступлению страны в Евросоюз. Он привел в пример встречу главы Украины с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Эмоциональный короткий обмен репликами «стал лишь очередным примером того, как делать не нужно», заметил Елисеев.

Евросоюз Украина Франция
18 декабря 2023, 02:22
Итальянский премьер назвала проблемой исламизацию Европы
РИА «Новости»
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В Европе происходит процесс исламизации, который очень далек от ценностей региона. Такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, чьи слова привела газета Hindustan Times.

Политик высказалась на фоне проведения фестиваля, организованного правой партией «Братья Италии» в Риме, на котором также присутствовал глава правительства Великобритании Риши Сунак.

«Исламские культурные центры в Италии финансируются Саудовской Аравией, где действует шариат. В Европе идет очень далекий от ценностей нашей цивилизации процесс исламизации», - подчеркнула Мелони.

В Европе увеличилось число преступлений против людей , исповедующих ислам и иудаизм. Сложившаяся ситуация встревожила представителей Еврокомиссии. Для борьбы с кризисом ЕК пришлось отвести специальные зоны безопасности в молельных домах и создать фонд для пресечения актов религиозной нетерпимости.

Пока во всем мире на фоне обострения палестино-израильского конфликта проходят митинги и протесты, на которые идут мусульмане, обстановка в России остается спокойной , рассказала член Общественной палаты РФ Маргарита Лянге.

Италия Европа Религия Ислам
18 декабря 2023, 02:00
«Феодальные княжества». Украине предрекли вымирание малых городов
Unsplash
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Обрушение тоннеля киевского метро — это беспрецедентная катастрофа, свидетельствующая о полном разрушении инфраструктуры на Украине. Выжить в таких условиях смогут только богатые города, заявил в интервью YouTube-каналу политолога Юрия Романенко глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Эксперт заявил, что это не просто остановка метро, это управленческий коллапс. На Украине полностью разрушена инфраструктура, и решением этого вопроса никто не занимается. Киевлянам Попенко посоветовал не надеяться, что метро восстановят за полгода, как обещали власти. Ремонт затянется из-за нехватки средств.

Эксперт предрек Украине превращение в «феодальное княжество». Власти страны переложили ответственность за содержание инфраструктуры на местное руководство, поэтому выжить смогут только богатые города.

«Малые города будут просто умирать. <…>. Будут отсеиваться целые жилые районы, потому что не будет денег. Жилой фонд будет просто ликвидирован», - подчеркнул Попенко.

В Киеве под землю начали уходить торговые киоски в районе бывшего Демеевского рынка. Несколько павильонов покосилось, в асфальте возникли трещины, участок дороги перекрыли из-за аварийных работ.

Киев Метро Украина Деньги
18 декабря 2023, 01:53
Поступок Зеленского вызвал шок в США
РИА «Новости»
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Украинский лидер Владимир Зеленский расходует деньги союзников и лишает украинцев жизни вместо того, чтобы согласиться на мирные переговоры. Выбором президента возмутился бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Зеленский потратил миллиарды на продолжение конфликта после того, как мирное соглашение было так близко. Мы знаем, что украинцы потеряли 500 тысяч человек, может быть, больше. „, - написал он.

Макгрегор для сравнения привел данные о жертвах Первой мировой войны: тогда погибли 116,5 тысячи американцев. Этого достаточно, чтобы уничтожить любую страну, заключил эксперт.

Ранее экс-советник главы Пентагона подсчитал, что без финансовой и военной поддержки США Украина продержится не более месяца. Он подчеркнул, что 30 дней - это лучший вариант развития событий. Киевским властям нужно как можно быстрее договориться с Россией, заключил полковник.

США Владимир Зеленский Переговоры Украина
18 декабря 2023, 00:53
Конфликты на Ближнем Востоке и Украине вышли из-под контроля по вине США
Unsplash
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Ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине США, теперь она может обернуться катастрофой. Такое заявление сделал бывший американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Соединенные Штаты позволили Ближнему Востоку «полностью выйти из-под контроля». Сейчас происходят действительно плохие вещи, которые невозможно остановить, считает Трамп.

«Может случиться катастрофа, если не взяться за дело с силой и точностью», - подчеркнул он.

Это утверждение относится в том числе к украинскому конфликту, добавил Трамп. Возможно, даже в большей степени, подчеркнул экс-президент США.

Ранее Трамп процитировал российского лидера Владимира Путина, чтобы доказать, что демократия США в опасности. Речь шла о выступлении президента РФ на пленарном заседании Восточного экономического форума. Тогда Путин прокомментировал судебное дело против Трампа, назвав его преследованием по политическим мотивам.

США Дональд Трамп Украина Ближний Восток

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