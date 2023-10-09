Французские журналисты заявили об утрате Израилем одного из важных статусов

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«В краткосрочной перспективе именно этот образ, беспрецедентный со времен другого „октябрьского сюрприза“ - войны Судного дня 1973 года - останется в сознании людей на Ближнем Востоке», - заявил автор статьи.

Кадры с палестинцами, напавшими на израильскую территорию и занявшими там позиции, по его словам, ошеломили народы Ближнего Востока. Израиль считался непобедимой крепостью, но теперь утратил свой статус.

В издании обратили внимание на реакцию соседних стран. По словам автора статьи, большинство арабских государств возложили ответственность за эскалацию на Израиль. Так поступила даже Саудовская Аравия, которая под эгидой США вела переговоры о нормализации отношений с этой страной. На сторону израильтян встали только Марокко и ОАЭ.

Боевики палестинского движения ХАМАС напали на юг Израиля 7 октября. По одной из версий, им помогли службы безопасности Ирана.